Jullie ervaringen met agressie op werk: 'Sinds corona alle grenzen weg'

"Tot hier en niet verder", schrijven politieke partijen en maatschappelijke organisaties vandaag in een manifest . Ze vinden dat het klaar moet zijn met agressie en geweld in de samenleving. Ook lezers van NU.nl krijgen bijvoorbeeld op hun werk te maken met agressie, bleek op ons reactieplatform NUjij. "Duwen, spugen en intimidatie komt steeds vaker voor." Hieronder een greep uit de reacties.

'Ben een keer bespuugd'

NUjij'er Buschauffeur_71a68956: "In het openbaar vervoer maak ik het met enige regelmaat mee. Vooral verbaal, maar ook ben ik een keer bespuugd. 'Voor de 'lol' door paar jochies die op de halte zaten te wachten op de eerste de beste bus die langs zou komen."



"De meeste agressie komt van zwartrijders. Maar ook reizigers die je verwijten dat je niet stopt bij een halte, terwijl ze zelf niet op de stopknop hebben gedrukt. Of die hun boosheid uiten bij vertraging, terwijl ik niet kan toveren bij files en omleidingen of wat dan ook. Gelukkig is de meerderheid nog vriendelijk, zeker als je zelf iedereen vrolijk begroet. Dat, en soms met collega's erover praten, helpt voor mij om het positieve het negatieve te laten verdringen."



"Daarnaast heb je nog verkeershufters die soms afsnijden of remtesten geven, bijvoorbeeld omdat een bus nou eenmaal wat langzamer optrekt, of de halte op de weg zelf zit in plaats van ernaast. Je zou maar twee seconden verliezen (maar vervolgens wel de tijd hebben voor een remtest en om een tijdlang de weg te blokkeren...)"

'Een gebroken hand als resultaat'

NUjij'er De_rode_draad: "Ik werk al enkele jaren in de gehandicaptenzorg, waarvan mijn eerste jaren op een woongroep waar veel fysieke escalaties waren. Mensen in een volwassen lichaam, maar het cognitieve vermogen van een twee- tot driejarig kind. Zij klampen zich desondanks vast aan hun bekende begeleiders en bouwen vaak zelfs door te escaleren hun vertrouwensband op."

"Omdat het verloop in de gehandicaptenzorg groot is, gebeurde dit ook steeds vaker bij mij. Het resultaat was een gebroken hand, bijtwonden en later een gebroken vinger. Op een gegeven moment was dat genoeg geweest en ben ik verkast naar een andere werkgever."

'Van alles naar je hoofd geslingerd'

NUjij'er RoyCoin: "Ik heb jarenlang in gevangenissen en klinieken gewerkt, waar agressie veel voorkomt is. Grofweg zijn er drie categorieën agressie te onderscheiden:



- Frustratie (ergernis, gebrekkige vaardigheden om gedachten en gevoelens te kanaliseren)

- Instrumenteel (agressie dient als middel voor het bereiken van een doel; terrorisme is hier een goed voorbeeld van)

- Psychopathologisch (agressie vanuit ziekte; het horen van opdrachtgevende stemmen bijvoorbeeld)"



"De bovenste categorie is de meest voorkomende. Wil je hier verandering in brengen, dan moet er een forse investering gedaan worden in toekomstige generaties. Door op scholen meer in te zetten op het ontwikkelen van psycho-educatie (waarom denk, voel en gedraag ik me op een bepaalde wijze?) en het aanleren van vaardigheden om negatieve emoties te hanteren."

'Steeds meer duwen, spugen en intimidatie'

NUjij'er Mcn_Ut: "Ik ben nu ruim dertig jaar werkzaam in het personenvervoer, waarvan het grootste deel als machinist. Verbale agressie is aan de orde van de dag, maar ook duwen, spugen en intimidatie begint steeds meer voor te komen. Mijn collega-conducteurs hebben daar nog veel meer last van."



"Tijdens een van mijn vorige banen heb ik een vuistslag op mijn neus gehad omdat ik iemand bij het verkeerslicht niet liet instappen. Daarnaast ben ik bij mijn keel gepakt omdat ik iemand aansprak op het openen van de nooduitgang op het dak tijdens het rijden. En ik ben talloze malen bedreigd."



"Agressie is van alle tijden, maar ik merk wél dat sinds corona alle grenzen weg lijken te zijn."