Wel of niet doen? Praat mee over een korte broek op kantoor

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

NU.nl kiest elke dag een onderwerp waarover jij uitgebreid met medelezers van gedachten kunt wisselen. Vandaag kun je meepraten over het dragen van een korte broek op kantoor. Vandaag is de eerste zomerse dag een feit. Wat draag jij op zo'n warme dag naar je werk? Kan een korte broek op kantoor? Waarom wel of niet?