Maak jij je zorgen over je financiële toekomst? Praat mee over geldzorgen

NU.nl kiest elke dag een actueel onderwerp waarover jij uitgebreid met medelezers van gedachten kunt wisselen. Vandaag kun je meepraten over geldzorgen. Voor het eerst in tien jaar is het aantal mensen dat zich zorgen maakt over de eigen financiële toekomst gestegen. Het gaat vooral om jongeren en alleenstaande ouders. Maak jij je zorgen over je financiën? Wat zijn je zorgen? En hoe ga je ermee om?

