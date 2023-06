Gestrande reizigers kraken NS na nacht in Ziggo Dome: 'Aan ons lot overgelaten'

Honderden reizigers strandden in de nacht van zondag op maandag in Amsterdam vanwege een grote treinstoring . Ze werden opgevangen door Ziggo Dome. De sfeer was daar goed, maar de communicatie door de NS liet volgens sommigen te wensen over. Drie overnachters doen hun verhaal.

'NS schitterde door afwezigheid'

Edwin (46) was op weg naar huis na een optreden van de Zweedse band Ghost. Hij overnachtte uiteindelijk in Ziggo Dome. "Vooropgesteld: de mensen bij Ziggo Dome waren top. Ze hebben zo goed en zo kwaad als het kon opvang geregeld, medische aandacht gegeven (indien nodig) en beveiliging neergezet. Allemaal even vriendelijk en behulpzaam. De sfeer was daar dan ook prima."

"Dat alles kan ik van de NS niet zeggen. Op station Bijlmer ArenA was het een gebrek aan communicatie alom. De poortjes waren dicht, (spoorweg)politie was ruim vertegenwoordigd maar die wist verder niks. 'Het station is dicht, er rijden geen treinen meer, zoek maar ander vervoer', is alles wat ze zeiden. Er werd niks omgeroepen, er stond niks op de borden. Alleen de oude vertrektijden, wat weer voor verwarring zorgde. Hier was de NS duidelijk niet op voorbereid."

"Nu was het verder een 'gematigd publiek': voornamelijk tienermeisjes die voor het concert van Harry Styles kwamen. Maar als er een voetbalwedstrijd was geweest met deze situatie, dan was de sfeer vermoedelijk heel anders geweest."

"Ook de ochtend erna schitterde de NS door afwezigheid; er was geen informatie. Hier heb ik echt geen goed woord voor over. Vanaf nu ga ik niet meer met de trein naar dergelijke evenementen, zo is mijn conclusie. Nogmaals, de NS was hier totaal niet op voorbereid en dat er geen grimmige sfeer is ontstaan komt echt door het 'softe' publiek."

'Hulp in Ziggo Dome was ronduit super'

Ook Grietje (43) heeft geen goede ervaringen met de NS. Zij was op weg naar haar hotel, na een concert van Harry Styles. "Na het laatste nummer ging ik snel naar de trein, maar het werd al snel duidelijk dat ze niet reden." Om 23.30 uur vertrok de laatste bus die ze had kunnen nemen, richting Breukelen. Maar die redde ze niet, omdat de bus al te vol stond en de buschauffeur geen mensen meer toeliet. Daardoor raakte ze in paniek: "Ik vroeg om hulp, maar zowel GVB (het vervoer in Amsterdam, red.) als de politie konden niks doen."

"Uiteindelijk belandde ik in Ziggo Dome bij de EHBO. Ik heb migraineaanvallen en mijn medicijnen lagen nog in het hotel. De EHBO was echt fantastisch. Ze probeerden van alles te regelen en uiteindelijk lag ik in een donkere, rustige ruimte. Rond twee uur zakte mijn pijn wat en is het gelukt om een taxi te regelen. Om 2.30 uur was ik eindelijk in mijn hotel."

"Mijn ervaring met de communicatie van de NS is slecht. Je werd aan je lot overgelaten. Maar de hulp in Ziggo Dome was ronduit super en de sfeer was ook gemoedelijk en rustig. Als ik niet zo'n pijn had gehad, was het misschien ook nog wel gezellig."

'Geen enkele hulp of informatie vanuit de NS'

Ook Frederique (31) strandde in Amsterdam na het Ghost-concert. "De communicatie was ontzettend slecht. We gingen na het concert met goede hoop richting het treinstation om daar te moeten ontdekken dat de NS-app en 9292 totaal niet op de hoogte waren van de niet-rijdende treinen."

"Door de politie werd ons niet veel verteld. Ze zeiden dat we vervoer moesten krijgen, maar wisten niet wat er reed en waarheen. Als laatste redmiddel wezen ze ons nog op Ziggo Dome, om daar te overnachten. Dat hebben we gedaan."

"Bij Ziggo Dome werden er nooddekens en snacks uitgedeeld. Ook werden er door de medewerkers initiatieven voor vervoer opgezet, zoals taxi's delen en groepen maken voor vervoer naar dezelfde locatie. Waar de NS bleef, is voor mij een raadsel. We hebben de hele nacht gewacht in de hoop dat er ook voor ons vervoer zou worden geregeld, maar dat zat er niet in."

"We lagen in een koude Ziggo Dome op de grond in een slaapzak. De bewaking was belabberd. Er liepen zwervers en verwarde mensen naar binnen zonder dat de bewaking iets deed."

"In de ochtend was er geen enkele hulp of informatie vanuit NS. We hebben om 6.00 uur de streekbus maar gepakt en hebben een poging gedaan om met meerdere streekbussen thuis te komen. Uiteindelijk kon een familielid ons ophalen bij een verlaten busstation."

"Ik voelde me vannacht angstig en in de steek gelaten. NS liet niks weten en schakelde geen hulp in. Ik had verwacht dat er in de ochtend wel pendelbussen zouden zijn om de laatste concertgangers naar huis te brengen. Maar schijnbaar is dat te veel gevraagd."