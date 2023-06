Budgetvakantie of geld laten rollen? Praat mee over vakantie in tijden van inflatie

NU.nl kiest elke dag een actueel onderwerp waarover jij uitgebreid met medelezers van gedachten kunt wisselen. Vandaag kun je meepraten over vakantie in tijden van hoge inflatie. Alles wordt duurder. Niet alleen in Nederland, maar ook in de (vakantie)landen om ons heen. Hoe zorg jij ervoor dat de prijs voor je vakantie schappelijk blijft? Kies je voor een eigen tent of ga je toch lekker glampen? Ga je naar Frankrijk of kies je voor een goedkoper land als Polen of Tsjechië?

De normale huisregels zijn van toepassing.

