Voel jij je weleens alleen? Praat mee over eenzaamheid

NU.nl kiest elke dag een actueel onderwerp waarover jij uitgebreid met medelezers van gedachten kunt wisselen. Vandaag kun je meepraten over eenzaamheid. Bijna 1,3 miljoen Nederlanders voelen zich vaak eenzaam en zijn minder tevreden over hun leven . Hoe ga je hiermee om en hoe kun je anderen helpen?

