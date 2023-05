Amsterdammers over het blowverbod: 'Blowen is basis van Amsterdamse vrijheid'

Vanaf vandaag geldt in de binnenstad van Amsterdam een blowverbod op straat. Ook andere softdrugs zijn verboden. We vroegen Amsterdamse binnenstadbewoners naar hun ervaringen. Ondervinden zij overlast van blowers? En denken zij dat het verbod zal helpen?

'Dit is niet te handhaven'

Amsterdammers die tegen het verbod zijn, vragen zich vooral af of het wel mogelijk is om de regeling te handhaven. De overlast door blowers valt voor de mensen die we spraken ook wel mee.

Zo zegt Menno (59): "Ik ondervind geen overlast van blowers. Ik denk dat het verbod niet te handhaven is en niet zal helpen. De gemeente ziet het als een van de vele stappen om Amsterdam minder populair en dus minder druk te maken."

"Beter kunnen ze zich richten op wat echt overlast geeft en al verboden is: wildplassen, dealen, openbaar dronkenschap, geluidsoverlast, afval achterlaten. Oftewel: handhaaf de huidige regels!"

Jason (eigen foto).

'Ik zie weinig toeristen daadwerkelijk blowen op straat'

Ook Jason (31), die al jaren in het Wallengebied woont, ervaart geen overlast van blowers. Wel heeft hij last van de drukte door toerisme. "Waar het in het begin vooral in het weekend erg druk was, is het tegenwoordig op een willekeurige dinsdagmiddag al te druk om normaal over straat te lopen. Deze drukte bestaat vaak uit grote luidruchtige groepen. Dit veroorzaakt irritatie bij de bewoners."

"Toch denk ik dat een verbod op blowen op straat daar geen verandering in gaat brengen. Ten eerste omdat ik weinig toeristen daadwerkelijk op straat zie blowen. Ze blowen in coffeeshops en op het terras daarvan. En mensen worden niet vervelend en luidruchtig van blowen, integendeel. Het ergste wat ze zullen doen is niet goed opletten bij het oversteken."

"Het blowen op straat is op basis van de vrijheid waar deze stad al eeuwen om bekendstaat. Daar moet je als beleidsbepaler niet aankomen, daar heb je alleen maar de Amsterdammer mee."

'Dit beleid gaat tegen bewoners in'

Daar is Daan (24) het mee eens. Hij ervaart ook geen extreme overlast. "Blowende mensen zijn rustig en maken ook geen tot weinig geluid. Ik ben er zelf niet per se voor steeds maar dingen te verbieden en zoek liever naar andere oplossingen. Daarnaast gaat dit beleid ook in tegen bewoners en ik vind dat er naar maatregelen moet worden gezocht die pro-bewoners zijn in plaats van anti-toerist waarbij de bewoners soms ook de dupe zijn. Zo jaag je bewoners ook tegen je in het harnas."

"Er zijn dus genoeg vraagtekens om te zetten bij het blowverbod, maar ik begrijp ook de kant van de gemeente. Zij voeren een en-en-enbeleid en willen maatregel op maatregel om die gestoorde drukte te verminderen. Het is makkelijk om van de zijlijn kritiek te leveren terwijl zij in ieder geval wat proberen."

"Toch zou ik wel willen benadrukken dat deze regel niet ingevoerd moet worden en dat er daarna nooit meer naar gekeken wordt. Als het niets oplevert, hoop ik dat de gemeente 'm weer intrekt, voor de vrijheid van de Wallenbewoners."

'Veel meer last van rokers'

Ook YuLan (75) ziet geen heil in het verbod. Ze heeft geen last van blowers, wél van rokers. "Ik zou meer hebben aan een rookverbod dan aan een blowverbod. Als blowers in de binnenstad een verbod krijgen, gaan ze gewoon een straat verder staan. Dan staat straks hele grachtengordel vol. Blowers moeten een apart plekje krijgen, bijvoorbeeld in het Westerpark."

'Kinderen worden hier ook mee geconfronteerd'

Voor Christel (36) zou het verbod wel een verschil maken. "De afgelopen jaren is het aanzienlijk veranderd in de binnenstad, en niet in positieve zin. Het blowen op straat is steeds meer toegenomen. Toeristen gaan met eten en drinken op de kade zitten met een joint erbij. Op straat heb je overal last van de wietlucht. Onze kinderen worden hier ook vaak mee geconfronteerd en vinden het erg stinken. Hier wil je je kinderen eigenlijk niet mee in aanraking brengen."

"Amsterdam zou zoveel meer klasse moeten uitstralen. Het is eigenlijk belachelijk dat dit gewoon nog kan en mag. De stad mag zijn charme weer terugkrijgen met een drugs- en drankverbod op straat!"





Thijs (eigen foto).

'Uitstekend beleid van de gemeente'

Thijs (25) is erg te spreken over het verbod: "In de drie jaar dat ik hier nu woon blijft het mij verbazen hoeveel, en op welke tijdstippen, mensen wel niet blowen in de binnenstad. Je kan 's ochtends om 8 uur de deur uitstappen en nog steeds ruik je de geur. Zelf heb ik als student ook best wel een periode geblowd, maar dat deed ik nooit buiten de deur. Ik begrijp dat andere mensen dit namelijk als vervelend kunnen ervaren."

"Het nieuwe blowverbod in de binnenstad is naar mijn mening dan ook een goed besluit. Het weren van drugstoerisme en het verbeteren van de ervaring van de bewoners lijkt mij een uitstekend beleid voor de gemeente Amsterdam."