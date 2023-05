Lezers over 'graaiflatie': 'Bedrijven maken recordwinsten en dat kán niet'

Elke dag kun je lezen wat mensen van het nieuws van de dag vinden. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over 'graaiflatie'. Critici denken dat bedrijven misbruik maken van de situatie en de prijzen extra verhogen voor eigen gewin: de zogenoemde graaiflatie. Deskundigen twijfelen daarover.

'Niet gek dat mensen denken dat er gegraaid wordt'

NUjij'er J.T.: "Bijna iedere reden wordt aangegrepen om de prijs te verhogen. Corona, oorlog Oekraïne, energiecrisis, gestegen loonkosten en/of de inflatie zelf. Maar wanneer dat vervolgens stabiliseert, bijvoorbeeld gedaalde gasprijzen, dan worden de prijzen niet verlaagd. Sommige worden zelfs nog verder verhoogd. Ik vind het dan niet gek dat mensen denken dat er gegraaid wordt, daar heeft het immers alle schijn van."

'Je maak mij niet wijs dat hier geen graaiflatie is'

NUjij'er Beste_stuurlui_staan_aan_wal: "Gelukkig heb ik geen verstand hoe een product aan zijn prijs komt, maar ik kan wel kijken of er bij de één en ander een prijs verschil is.

Zo was ik bij Intra Tuin, daar betaald men voor een zak potaarde van 40 ltr. €9,99, 8 kilometer verder bij Edeka (Duitsland) dezelfde zak voor €2,99. Later zag ik bij de Jumbo een aanbieding 20 ltr. voor €3,00. Je maak mij niet wijs dat hier geen graaiflatie is.

Dat ik bij de grens woon heeft wel zijn voordelen en ik weet dat niet heel Nederland over de grens een prijs kan vergelijken en alles is heus geen hosanna daar maar van dit soort prijsverschillen springen mij de tranen in mijn ogen."

'De gestegen kosten zijn royaal doorberekend'

NUjij'er RembrandtvanRijn: "Het is heel eenvoudig: winst is wat er overblijft na aftrek van kosten. Door grote vraag, schaarste en inflatie kosten zijn grondstoffen duurder, en die kosten worden doorbrekend. Winkelprijzen zijn als gevolg daarvan dus hoger. Klinkt aannemelijk.



Echter, zolang het ene na het andere bedrijf recordwinst blijkt te boeken, is er iets anders aan de hand. Kennelijk houden ze méér geld over na aftrek van kosten. De conclusie kan dan niet anders zijn, dan dat men de gestegen kosten nogal royaal heeft doorberekend, om er zelf beter van te worden.



In geval de kosten lager worden, bijvoorbeeld omdat de hoge energieprijzen weer op een normaal niveau zijn, zouden prijzen kunnen worden verlaagd. Dat blijft echter vrijwel altijd achterwege, waardoor de winst van bedrijven nóg verder oploopt. Ik mag bijvoorbeeld bij de plaatselijke vestiging van een bekende supermarktketen nog steeds structureel en royaal méér afrekenen."

'Bedrijven draaien records aan winsten. Dat kán niet.'

NUjij'er Henk_f4392fd9: "Als we naar de jaarcijfers kijken van grote concerns zoals Shell, Unilever, Ahold, energiebedrijven (nota bene de bedrijven uit de hoek vanwaar de inflatie komt), zien we mega winsten. Let wel: netto winsten!

Dus ja, de kosten zijn hoger geworden maar tegelijkertijd hebben ze de prijzen dusdanig opgevoerd dat er records in winst gedraaid wordt.

Nu kun je lang of kort praten over kosten, maar dit is gewoon graaien. De cijfers liegen niet.



In de financiële crisis 2008 hadden alle bedrijven minder winst. De ene nog minder dan de andere. Nu draaien bepaalde bedrijven records aan winsten. Dat kán niet.

Dat kán niet anders uitgelegd worden als "graaien".



Het wachten is op concurrentie die wel redelijke prijzen rekent, en zo de markt weer naar beneden drukt."

