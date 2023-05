Lezers over stelen bij zelfscankassa's: 'Dit staat vooruitgang in de weg'

Elke dag kun je lezen wat mensen van het nieuws van de dag vinden. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over zelfscankassa's en de inflatie die tot meer gepik leiden bij supermarkten. Klanten namen vorig jaar vaker iets mee zonder te betalen dan in 2021.

'Zelfscankassa's nooit goed begrepen'

NUjij'er Rob_Weet_Het: "Ik heb die zelfscankassa's nooit echt goed begrepen. Makkelijk? Ja. Maar ook weer niet en zeker vandaag de dag niet met al die controles."



"Was gisteren even bij IKEA en had twee volle tassen met allerhande accessoires. Krijg je controle. Nou prima ik heb niets te verbergen dus doe maar."



"Gaan ze die twee hele tassen zowat helemaal opnieuw scannen! Resultaat is dat ik daar flink wat tijd extra kwijt ben en dat ze die medewerker die met die controles belast is (en dat zijn er tegenwoordig heel wat) net zo goed achter een kassa hadden kunnen zetten."



"Nu geeft het alleen maar ergernis als het op deze manier moet werken. Dus wat mij betreft gaan ze gewoon weer kassa's bemannen!"

'Haal het niet in mijn hoofd om te jatten'

NUjij'er Zylvia: "Ook ik heb last van prijsstijgingen... toch haal ik het niet in mijn hoofd om te jatten. Ik begrijp werkelijk niet dat mensen hun normen en waarden "zomaar" loslaten."



"Ik verbaas me nog het meest dat er niet meer controle is bij/na zelfscankassa's. Wanneer je erachter komt dat er daar meer diefstal is dan grijp je toch in als supermarkt."

'Weleens iets verkeerd gescand'

NUjij'er GreenNL:"Stelen? De zelfscan kan ook per ongeluk fout gaan. Komt wel eens voor dat ik producten niet goed heb gescand. Dan blijk je een keer een pot chocopasta te hebben meegenomen voor niks. Daar tegenover heb ik ook wel eens het dubbel betaald voor een product omdat de scan hem 2 keer scande."

"Wil je dit voorkomen moet je weer gewoon ouderwetse kassa's nemen."

'Dit gedrag staat vooruitgang in de weg'

NUjij'er Jex_Phoenix: "Uiteindelijk maken we deze wereld zelf tot wat-ie wordt. Eigen verantwoordelijkheid nemen, eerlijk en integer zijn, het lijkt velen niets uit te maken. Tegelijkertijd klagen we met z'n allen vanwege alle regeltjes, camera toezicht en de als maar verslechterende omstandigheden waarin we samen leven."

"We doen dit ons 'zelf' aan zonder daar bewust van te zijn. Wat we telkens weer zien is dat zodra ons als mensen iets meer vertrouwen wordt gegund, er nog altijd gretig misbruik van wordt gemaakt. Triest maar zulk gedrag staat vooruitgang in de weg. We schieten er niets mee op uiteindelijk terwijl elke poging ons meer vrijheid en verantwoordelijkheid te geven negatieve gevolgen kent."

'Goed om je bewust te zijn van gemakkelijke fouten'

NUjij'er IrDe: "Bij de zelfscan tijdens het winkelen kan je gemakkelijk iets vergeten te scannen als je even afgeleid bent. Je bent dan namelijk bezig met product zoeken, scannen en inpakken. Ik had het zelf een keer, toen ik het goede product niet meteen kon vinden. Natuurlijk controle gehad. Misschien maar goed ook, je bent je dan meteen bewust dat het gemakkelijk fout kan gaan."

"Het verlies van de supermarkten zal wel meevallen, omdat ze ook werknemers besparen. Het werk wordt er ook niet leuker op. Het controleren van klanten kan behoorlijk onaangenaam zijn."

Ook je licht laten schijnen op dit onderwerp? Klik dan hier. De bovenstaande reacties zijn weergegeven zoals ze geplaatst zijn door de gebruikers. De redactie van NU.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele taalfouten.