Lezers over de vechtpartij tussen AZ- en West Ham-fans: 'Klaar met incidenten'

NUjij'er I_Berns: "Dat het bij voetbal is is in zoverre niet vreemd, omdat dat de enige sport is waar je vrij anoniem in grote groepen heen kan en je je kan misdragen. In de jaren negentig was ik vaste bezoeken van De Goffert. Elke week raak, zo kon het niet langer, dus alle maatregelen werden genomen om rellen te voorkomen, zeker na promotie na de eredivisie. In en om De Goffert werd het belagen van de tegenstander een stuk lastiger."