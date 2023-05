Lezers over Eloise in badpak: 'Waar hebben we het over?'

Elke dag kun je lezen wat NUjij'ers van het nieuws van de dag vinden. Vandaag schreven wij over de ophef rond gravin Eloise van Oranje. Die verscheen in het tv-programma Het Perfecte Plaatje in badpak voor de camera. Royaltyverslaggever Jeroen Snel vond dat niet passend voor een Oranje, en een rel was geboren. Dit zeiden jullie daarover op ons reactieplatform NUjij.

'Het is verdorie 2023'

NUjij'er M_Fase: "Volgens mij gaat Jeroen Snel een beetje de grens over om te bepalen wat het nichtje van wel of niet mag en of er een grens overschreden is. Had hij liever gehad dat ze zich van top tot teen zou bedekken? Al was het Amalia of 1 van haar zusjes geweest, het is verdorie 2023. Waar hebben we het over?

Wat een leuke, sociale, spontane jonge vrouw is het. Ik wens Eloise zeker nog heel veel fotografie plezier!"

'Ophef om niks'

NUjij'er Hennie19: "Wat een ophef om niks! En wat een bekrompenheid van Jeroen Snel en Angela de Jong. Omdat ze lid is van de Koninklijke familie (niet van het Koninklijk huis) zou ze niet een gewoon leven mogen leiden, waar ook het dragen van een badpak bij hoort. Het lijkt me een heel leuke en slimme jonge vrouw. Haar ouders zijn modern en laten haar vrij. Ga zo door, Eloise en trek je niets aan van al die negatieve reacties,"

'Laat haar genieten van haar studententijd'

NUjij'er Ov264: "Deze jongedame is geen lid van het koninklijk huis en ontvangt geen toelages. Zij werkt hard aan haar eigen imago, is veel en op een leuke manier op social media te vinden en is een voorbeeld voor jonge mensen.''

''En wanneer ze dan in een televisieprogramma in een badpak verschijnt, is de wereld te klein? Omdat een deel van de mensen vindt dat ze het imago van het koninklijk huis schaadt en een ander deel omdat ze elk nieuwsitem aangrijpen om te bepleiten dat het koninklijk huis moet worden afgeschaft? Hoe triest kun je zijn?''

''Laat deze gewone burger gewoon haar leven leiden en genieten van haar studententijd. En ga in plaats van negatief te doen lekker naar buiten de zon in.''

'Gaat om legitimiteit van koningshuis'

NUjij'er Avermeer: "Ik heb Eloise niet gezien, want ik kijk niet naar dat soort programma's. Maar ik begrijp het vraagteken wel dat Jeroen Snel zet. Een discussie over wat wel en niet koninklijk is, speelt in ieder tijdperk. Het is eigenlijk een vraag over de legitimiteit van een koningshuis. Als er geen onderscheid is tussen 'het volk' en het koningshuis, wat rechtvaardigt dan het bestaan van het koningshuis? "

