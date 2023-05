Stelling: Ik wil graag op andere manieren meepraten over het nieuws

Op NU.nl vind je iedere ochtend een stelling die bij het nieuws past, maar vandaag zijn we op zoek naar iets anders. We zijn benieuwd of onze lezers andere vormen van interactie met ons willen. Daarom is vandaag de stelling: Ik wil graag op andere manieren meepraten over het nieuws. Breng je stem uit en laat ons weten op welke manieren je in het geval van 'eens' zou willen meepraten. Zijn er bijvoorbeeld specifieke onderwerpen waar je over mee zou willen praten? Of zou je meer stukken willen lezen waarin we reacties van anderen uitlichten? Of juist iets heel anders? Laat het ons weten!

Let op: je moet dus denken aan vormen als stellingen, praat mee's of oproepen voor mensen die iets met het nieuws te maken hebben. Opmerkingen over moderatie mag je mailen naar nujij@nu.nl.

