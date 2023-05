Dit vinden jullie van de krimp van de economie: 'Was al lang de verwachting'

Elke dag kun je lezen wat mensen van het nieuws van de dag vinden. Vandaag: de Nederlandse economie is in de eerste drie maanden van dit jaar met 0,7 procent gekrompen. Vorig jaar was er nog sprake van groei.

'Bekend patroon bij het regerend kabinet'

NUjij'er Crea_Bea zegt: "Logisch gevolg van de prijsopdrijving. Mensen kopen niet of alleen het broodnodige nog maar. Merkartikelen worden vervangen door huismerken of de markt, en er is een ruil/tweedehands/vintage handel als geen andere momenteel."

"Waar het woord onverwacht vandaan komt weet ik niet, wellicht omdat er gedacht werd dat het verhogen van het minimum jeugdloon of wat gerommel met toeslagen en giften dit zou oplossen, maar de normale burger zat al in een diepe schuld of in ieder geval krap, dus zoals altijd zijn ze te laat, veel te laat. Niet pro actief denken en pas ingrijpen als het te laat is. Een bekend patroon wat we elke keer weer zien bij het regerend kabinet."

'Lijkt mij logisch na alle crisissen'

NUjij'er G6789 zegt: "Volgens mij was dit al lang de verwachting en werd er door organen zoals de Nederlandse bank expres een te positieve verwachting gegeven, gezien negatieve economische verwachtingen een zichzelf vervullende voorspelling kunnen worden, omdat mensen dan huiveriger worden om geld uit te geven en daarmee de economie kan stagneren."

"Met alle crisissen die we hebben gehad/hebben lijkt het mij logisch dat er op een gegeven moment een klap op de economie zou komen en dat er een (hopelijk lichte) recessie zou plaatsvinden. Er is heel veel uitgesteld, maar uiteindelijk komt op een gegeven moment de 'rekening' en dat lijkt nu dus te zijn begonnen, laten we hopen dat het allemaal meevalt. (en het zou best kunnen meevallen, gezien bijvoorbeeld werkloosheid nog heel laag is)"

'Krimp wordt te veel als negatief gezien'

NUjij'er FuInle zegt: "De economie moet alsmaar groeien, economische krimp wordt als negatief gezien. Maar hoe kan een economie alsmaar blijven groeien op een aarde die niet meegroeit?"

"De economie kan alleen maar blijven groeien als we per persoon meer gaan consumeren en/of er meer consumenten bijkomen. Geen wonder dat we milieuproblemen hebben en de natuur wordt vernietigd."

'Afgeven op de overheid slaat in dit verband helemaal nergens op'

NUjij'er Wouter_Wijngaarden zegt: "Ik zie in de reacties toch vooral de focus op de Nederlandse consumptie/overheid, terwijl de kern van het verhaal is dat de export vooral omlaag is gegaan als oorzaak van de krimp. Dus al die reacties over dat de Nederlandse consument ten spijt, het zijn de buitenlandse afnemers die minder in Nederland hebben gekocht (of hebben kúnnen kopen door het enorme personeelstekort, zijn waarschijnlijk meerdere oorzaken voor)."

"De import daalde minder hard dan de export, het is te kort door de bocht om te stellen dat de Nederlandse consument het dús beter had dan de buitenlandse, daar is de markt en economie veel te complex voor. Maar afgeven op de overheid die de koopkracht van de gemiddelde Nederlander niet genoeg gecompenseerd heeft slaat in dit verband helemaal nergens op."

