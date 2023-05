Nieuwe passie of minder conditie? Praat mee over sporten na corona

NU.nl kiest elke dag een actueel onderwerp waarover jij uitgebreid met medelezers van gedachten kunt wisselen. Vandaag kun je meepraten over sporten na corona. Sinds de coronapandemie is het aantal Nederlanders dat wekelijks sport met 700.000 gedaald . Beweeg jij meer of minder sinds corona? Is sporten te duur geworden of is je conditie erop achteruitgegaan tijdens de pandemie? Welke sport heb je ontdekt die je eerst niet deed?