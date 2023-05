Jullie mooiste Feyenoord-herinneringen: 'Euforische mensenmassa op straat'

Elke dag kun je lezen wat NUjij'ers van het nieuws van de dag vinden. Zondagavond werd Feyenoord landskampioen, vandaag was de huldiging op de Coolsingel. Wij vroegen jullie: wat is je mooiste Feyenoord-herinnering? Lees hier een greep uit de reacties.

'Winst Feyenoord bracht rust en feestvreugde terug in stad'

NUjij'er Jan_715c02d6 zegt: "Het winnen van de UEFA Cup in 2002 is voor mij de mooiste Feyenoord-herinnering. Het was op 8 mei dus twee dagen na de verschrikkelijke moord op Pim Fortuyn. Nederlanders waren boos dat Fortuyn was vermoord en veel mensen gingen de staat op, er waren veel ruzies en gevechten."



"De winst van Feyenoord zorgde weer voor rust en feestvreugde in de stad. Ook dat de finale in de Kuip was, zorgde voor een extra ontlading."

'Als jochie van negen met mijn neus tegen het raam'

NUjij'er QV__ zegt: "Het actuele voetbal volg ik eerlijk gezegd al een jaar of 30 nauwelijks meer, maar toen er in mei 1970 langs ons huis in Rotterdam-Zuid een open wagen voorbij reed met daarin het Feijenoord dat die week de Europa Cup had gewonnen, stond ik als jochie van negen met mijn neus tegen het raam te juichen en te springen."

"Met vrij zicht op de spelers, want op de eerste verdieping stond ik net boven de euforische mensenmassa op straat. Al een halve eeuw staat op mijn netvlies gegrift hoe sterspits Ove Kindvall op die open wagen naar mij wees en zijn duim omhoog stak."

Volg dit onderwerp Ontvang meldingen bij nieuws over Feyenoord Blijf met meldingen op de hoogte

'Onvergetelijke herinnering'

NUjij'er Bert_30356cb5 zegt: "Dat kan maar één moment zijn. Milaan 6 mei 1970 ver in blessuretijd schiet Ove Kindvall na hands van een Schotse verdediger de 2-1 tegen Celtic binnen. Het ongeloof in de stem van wijlen Herman Kuiphof dat het een penalty is, maar zich dan plots realiseert dat de voordeelregel geldt. De voordeelregel was toen namelijk pas ingevoerd. Onvergetelijk in de herinnering van een toen 10 jarig jongetje."

Ook je licht laten schijnen op dit onderwerp? Klik dan hier. De bovenstaande reacties zijn weergegeven zoals ze geplaatst zijn door de gebruikers. De redactie van NU.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele taalfouten.