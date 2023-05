Lezers over gestaakt Groningen-Ajax: 'Dit beleid blijven volhouden'

NUjij'er Ov264: "Dit is natuurlijk diep en diep triest en een duidelijk geval van een uiterste. In dit geval is er zo te lezen redelijke consensus over de toepassing van de regels. Helaas wordt er ook over de regels gediscussieerd, zeker wanneer het 'slechts' om een beker bier gaat. Te streng is het dan of bier helemaal verbieden in het stadion."



"Naar mijn mening is het gewoon een kwestie van strenger zijn voor onszelf naar elkaar en vooral bepaalde zaken niet normaal vinden. Theater, bioscoop, andere sportwedstrijden, een drankje drinken kan overal zonder dat het op deze manier fout gaat. Bewijs gewoon eens dat dit bij het voetballen ook kan!"