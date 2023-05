Lezers over finale Songfestival: 'Wil het voor geen goud missen'

NUjij'er Willem_op_de_tribune: "In het verleden keek ik graag naar het Songfestival. Toen ging het vooral om de vraag of een bepaald nummer goed aansloeg en de optredende artiest(en) goed kon(den) zingen."



"In de afgelopen jaren zie je steeds meer artiesten voorbijkomen die graag willen opvallen, en dan niet met hun lied of hun zangtalent maar met hun make-up, haardracht, kleding, persoonlijke uitstraling etc."



"Dat zijn voor mij allemaal bijzaken, maar ze worden kennelijk wel steeds bepalender."



"Daarom volg ik alleen de berichten over het Songfestival in de media en ik luister soms via internet wat nummers die zijn ingezonden. Kwalitatief vind ik het allemaal niet top, daarom kijk ik niet meer."