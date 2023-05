Lezersreacties op voedselprijzen in buitenland: 'Nederland schreeuwend duur'

Elke dag kun je lezen wat mensen van het nieuws van de dag vinden. Vandaag gaat het over voedselprijzen in het buitenland. Dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over de stijging daarvan in jullie vakantielanden.

'Alleen in Nederland hoge prijzen? Dat is een fabeltje'

NUjij'er DoubleDaisey schrijft: "Een paar weken terug was ik met vriendinnen een weekje in Zwitserland. We gingen eerst een stuk door Duitsland. In de supermarkten daar betalen de mensen ook rustig 2,5 euro voor een komkommer en 1,5 euro voor een kropje sla. Een fles cola was daarentegen wel wat goedkoper."

"Van Zwitserland wisten we dat de prijzen hoog zouden liggen.

Op de terugweg door Frankrijk. Daar in de supermarkten bloemkool voor 3,2 euro zien liggen. Even door Luxemburg om te tanken."

"Tot slot nog in België in de supermarkt geweest. Daar liggen de prijzen ook hoog. Mensen die naar het buitenland gaan voor de goedkoop, zullen van een koude kermis thuis komen. Dat alleen in Nederland de prijzen zo hoog zijn, is echt een fabeltje."

'Eén euro vijftig voor een heerlijke cappuccino'

NUjij'er Cycleman schrijft: "Was tot vorige week elf dagen op fietsvakantie in Toscane, Italië. Was blij verrast door de zeer lage horecaprijzen."

"Ik betaalde min of meer standaard voor een heerlijke cappuccino 1,50 euro en met iets van gebak erbij (meestal doe ik dat, puddingbroodje of zo) totaal steeds 2,25 tot 2,75 euro. Ok, niet toeristisch, maar probeer dat eens op een niet toeristisch terras in Nederland... Alleen de cappuccino zit al (bijna) nergens meer onder de 2,5 euro. Terwijl prijzen richting 4 euro heel normaal worden."

'We hebben het goed in Nederland'

NUjij'er DeZoveelsteMening schrijft: "Klagen over de prijs van je vakantie. Hoe erg wil je 'first world problems' neerzetten. We hebben het goed. Zo goed dat we zelfs op vakantie kunnen. En niet een keer per jaar, maar zelfs meerdere keren."

"Tuurlijk is het in het buitenland vaak goedkoper. Daar liggen de lonen ook een stuk lager. Als Nederlander besef je pas vaak hoe goed je het hebt als je je niet alleen instelt als toerist, maar je probeert voor te stellen ergens daadwerkelijk te wonen."

"Frankrijk, Italië, Spanje: fantastische vakantielanden. Ga er graag op bezoek. Maar telkens ook blij weer terug te komen in 'ons' landje."

'Prijzen in Frankrijk zijn niet goedkoper'

NUjij'er Rotterdammertje schrijft: "Wel grappig dat iedereen iets anders ervaart. Wij waren (met ons gezin) vorige week in Frankrijk. En wij vinden de prijzen in de Franse supermarkten echt niet goedkoper dan in Nederland, hoor. Ja, uiteraard zal het iets goedkoper zijn... maar zeker niet alles."

"Ik ben zelf internationaal chauffeur en eet dus regelmatig in verschillende landen. Dan vind ik Nederland wel weer schreeuwend duur. Ligt er gewoon maar net aan wat je zoekt, eet of nodig hebt."

