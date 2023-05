Lezers over vakantie Willem-Alexander tijdens corona: 'Verontwaardiging is hypocriet'

Elke dag kun je lezen wat mensen van het nieuws van de dag vinden. Vandaag: Koning Willem-Alexander noemt de vakantie met zijn gezin in Griekenland in tijden van corona " zijn grootste inschattingsfout ooit ". Hij wilde laten zien wat er ondanks de beperkingen wél mogelijk was. Veel NUjij'ers staan achter hem.

'Hypocriet'

NUjij'er Ditdenkik_1: "Persoonlijk heb ik de verontwaardiging hierover altijd best hypocriet gevonden. Vele mensen 'sjoemelden' met de regels en velen gingen ook op vakantie. Ik begrijp dat hij als koning een voorbeeldfunctie heeft, maar strikt genomen heeft hij hiermee geen regels overtreden."

'Constant oude koeien uit de sloot blijven halen'

NUjij'er Marie_Claire_van Reede: "Tjongejonge, hoe vaak moet deze man zich nog verontschuldigen? Hoe vaak moet hij nog zeggen dat het fout was voordat het voor iedereen duidelijk is? Het zou onderhand toch wel eens klaar mogen zijn."

"Constant oude koeien uit de sloot blijven halen is erg vermoeiend en brengt alleen maar belemmeringen.

Net als excuses voortdurend blijven negeren. Er is ook nog eens beterschap beloofd dus nu is het klaar.."

'Wat mij betreft hadden ze mogen blijven'

NUjij'er Dame_19b8cd37: "Wat mij betreft hadden ze mogen blijven. In een privé vliegtuig naar je eigen landgoed. Moet gewoon kunnen. Alleen jaloerse mensen gunnen dat een ander niet. Dit gezin zit al vaak opgesloten zonder vrijheden die wij altijd hebben."

"We wijzen veel te vaak naar anderen. Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen..."

'Ik vind het vooral treurig'

NUjij'er PH1984: "Ik vind het vooral treurig dat een hoop Nederlanders het koningshuis geen vakantie gunde. Ik ben zelf in diezelfde periode ook op vakantie geweest. De vliegtuigen zaten gewoon vol. Half Nederland ging gewoon op vakantie, maar als het dan de koning is is de wereld te klein. Dit terwijl hij met z'n eigen vliegtuig ging en niet/veel minder in contact kwam met ander mensen dan de gemiddelde Nederlander."

'Hij had zijn vakantie niet voortijd hoeven afbreken"

NUjij'er Ruud245: "Griekenland had destijds kleurcode geel. Reizen was dus gewoon mogelijk en toegestaan. De koning was ook zeker niet de enige die het vliegtuig pakte. Of het verstandiger was geweest om überhaupt niet te gaan? Wellicht. Maar van mij had hij zijn vakantie niet voortijdig hoeven afbreken."

Ook je licht laten schijnen op dit onderwerp? Klik dan hier. De bovenstaande reacties zijn weergegeven zoals ze geplaatst zijn door de gebruikers. De redactie van NU.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele taalfouten.