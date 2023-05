Lezers over het lage vertrouwen in de politiek: 'Dit land is hopeloos verdeeld'

Elke dag kun je lezen wat mensen van het nieuws van de dag vinden. Vandaag nieuws van maandag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over het lage vertrouwen in de politiek in Nederland. Dat is nu namelijk op het laagste punt in tien jaar tijd

'We zijn geen makkelijk volkje'

NUjij'er Rob_9a5968bc: "Ik vind het nogal makkelijk hoe in de reacties op dit nieuwsbericht naar het kabinet gewezen wordt, terwijl wij als volkje voor mijn gevoel ten opzichte van 20 jaar geleden ook meer uitgesproken zijn, vaak zeer egoïstisch over zaken denken, en dit ook steeds meer uitten, en ook veel gevoeliger zijn geworden voor populistische "leiders", die maar wat graag olie op het vuurtje gooien. We zijn geen makkelijk volkje! Het glas is nogal vaak halfvol."

"Natuurlijk zijn er de afgelopen jaren de nodige problemen geweest, en staan ons nog grotere problemen en uitdagingen te wachten. Maar om nu te stellen dat dit aan het huidige kabinet ligt, en ze maar beter zo snel mogelijk kunnen aftreden is volgens mij onzinnig: zelfs als het politieke landschap hiermee veranderd, betekent het dat bestaande problemen tijdelijk in de wacht moeten voor verkiezingen en formaties, inwerkperioden en planvorming. Dat terwijl de problemen niet kunnen wachten."

'Uitslag verbaast mij totaal niet'

NUjij'er Mattie_Marginalia: "Tja, deze uitslag verbaast mij totaal niet. De grote partijen nemen goed of fout een standpunt in dat door ieder individueel kamerlid, ook al vinden ze zelf dat het ook fout is, verdedigd wordt."

"Mooi voorbeeld vind ik de nieuwe pensioenwet die erdoor gedrukt is. Niet gehinderd door enige kennis van zaken trappen ze er met open ogen in. Laat me ook denken aan de invoering van de nieuwe zorgverzekeringswet. Zou allemaal beter worden. Echter betalen we ons nu met z'n allen blauw. Regeren is vooruit zien dus zeer zeker naar de haalbaarheid in de toekomst kijken."

'Rutte gaat maar door'

NUjij'er reintje: "De Tweede Kamer wordt direct door ons gekozen. Ik kan me goed voorstellen, dat men alleen vertrouwen heeft in de mensen of de partijen waar men op gestemd heeft. Bijvoorbeeld zal iemand die SP stemt, erg weinig vertrouwen in de VVD hebben."

"Het lage vertrouwen in het kabinet is veel zorgwekkender. Het kabinet wordt gevormd door een coalitie van partijen die een meerderheid in de kamer hebben, dus een meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Veel 'kabinet-stemmers' hebben door toedoen van deze regering het vertrouwen dus verloren. Maar Rutte gaat maar door..."

'Ons land is hopeloos verdeeld en gepolariseerd'

NUjij'er Ozzi: "Wat deze discussie interessant maakt en dat is niet het gemok op Rutte of de verdeling van welvaart, of daadkracht dat al dan of niet aanwezig is, maar dat is het gegeven dat weliswaar 75% geen vertrouwen heeft, maar dat deze 75% hopeloos verdeeld is over het waarom."



"De ene omdat er geen daadkrachtig klimaatbeleid is, de ander omdat klimaatbeleid al veel te draadkrachtig is, voor de boeren en dus landbouw, of daar juist tegen. De ene omdat het kabinet er nog zit, de ander omdat deze gruwelt van populistische partijen en hun houding ten opzichte van de samenleving. en zo kun je nog wel 100 tegenstellingen opnoemen."



"Kortom, wat zegt dit: dat ons land hopeloos verdeeld en gepolariseerd is. Niets meer en niets minder."

Ook je licht laten schijnen op dit onderwerp? Klik dan hier. De bovenstaande reacties zijn weergegeven zoals ze geplaatst zijn door de gebruikers. De redactie van NU.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele taalfouten.