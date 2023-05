Lezersreacties op consumentenbedrog supermarkten: 'Slager is tegenwoordig goedkoper'

NUjij'er Amstelveen111: "Tsja, dat had eigenlijk iedereen wel in de gaten. Natuurlijk stijgen kosten van grondstoffen, transport en personeel. Maar deze wordt zwaar misbruikt om winsten te verhogen. De prijsstijgingen zijn veel hoger dan zou moeten. Zeer onfris."

NUjij'er ikwil_graagreageren: "Vooral niet je boodschappen doen in de supermarkt. De slager is tegenwoordig gewoon goedkoper. Ga naar de groenteboer. Je fruit en groente smaakt beter en is verser. Daarbij ook goedkoper. Supermarkten zijn vooral heel makkelijk omdat alles onder 1 dak is. Je betaald er wel voor. De hoofdprijs.".