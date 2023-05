Lezersreacties op mannenschaarste in kinderopvang: 'Twee duidelijke oorzaken'

Elke dag kun je lezen wat mensen van het nieuws van de dag vinden. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over het feit dat mannen veel minder vaak kiezen voor werk in de kinderopvang dan vrouwen. Vooral 'lastige' ouders lijken een belangrijke oorzaak.

'Twee duidelijke oorzaken'

NUjij'er Pien_Utrecht: "Ik werk in de kinderopvang. Er zijn 2 overdonderd duidelijke oorzaken voor het tekort aan personeel: 1 het werk is te zwaar (door te volle groepen) en 2 het salaris te laag. Daardoor blijven alleen de mensen die echt een passie hebben ervoor.Als ik op een kantoor administratie ga doen, zonder opleiding, verdien ik meer. Nu ben ik verantwoordelijk voor 8 levens, heb zo'n drukke dag dat ik vergeet om naar de wc te gaan, en verdien minder. Waarom?? Mannen pikken dit niet, die zijn vaak assertiever. En terecht, ik ben ook gek dat ik het nog doe."

'Mannelijk rolmodel goed voor kinderen'

NUjij'er Bassie123457: "Sommige reacties stemmen toch treurig. Een man op de opvang "voelt" niet goed, omdat het geassocieerd wordt met een beladen onderwerp als misbruik. Het klopt dat misbruik door mannen vaker voorkomt dan door vrouwen. Daarbij moet dan wel de kanttekening gemaakt worden dat het bijna altijd een bekende is (vader, grootvader, oudere broer). Daartegenover staat dat ook een mannelijk rolmodel (in het onderwijs, in de opvang) goed is voor de ontwikkeling van kinderen. De maatschappij wordt nooit perfect maakbaar. Altijd zullen er risico's blijven. We moeten ervoor waken dat we die risico's niet benaderen vanuit emotie."

'Hang maar een camera op voor het goede gevoel'

NUjij'er nuance_is_belangrijk: "Ik vind het heel kwalijk dat mensen gestigmatiseerd worden vanwege geslacht, huidskleur, levensbeschouwing, geaardheid of wat niet al meer. In de kinderopvang, en dan met name op de bso (dus de wat oudere kinderen), maar ook op de basisschool ontbreekt het aan mannelijke rolmodellen. Het hele basisonderwijs en de opvang wordt gedomineerd door vrouwen. In mijn ogen is dat hele systeem feminien ingericht. Knutselen en rustig zijn is goed gedrag, rollebollen en voetballen en rouwdouwen is fout. Hoe kunnen jongens dan nog hun energie, prestatiedrang en competitie op een goede manier kwijt? Mijn jongens hadden op de bso en ook op de basisschool tenminste een mannelijke medewerker en meester die met name de sport faciliteerden. En dat was goud waard. In de opvang van zuigelingen zullen niet zo snel veel mannen solliciteren. Maar ook dat moet kunnen. Dan hang je maar een camera op voor het goede gevoel."

'Dat heeft geresulteerd in een angststoornis'

NUjij'er JakobKOP: "Ik als jonge man werk al een paar jaar in de kinderopvang. Eerst de bso een poos gedaan, daarna volledig overgestapt op het KDV. Helaas heb ik bij mijn vorige werkgevers al minder leuke situaties met ouders meegemaakt wat heeft geresulteerd in een angststoornis. Tóch teruggekeerd (bij een andere organisatie, dat wel), en gelukkig gaat het goed en zijn de ouders positief. Ja, het is een kwetsbaar beroep voor een man, maar ik wil de negatieve ervaringen mij er niet van doen weerhouden mijn droombaan uit te voeren. Sommige reacties hier doen beseffen dat er nog een hoop winst valt te behalen... Voor kinderen (ja, al van jongs af aan) is het ontzettend goed om óók door een mannelijk figuur verzorgd te worden. Ik ben trots op mijn beroep en doe het hopelijk nog heel lang!"

Ook je licht laten schijnen op dit onderwerp? Klik dan hier. De bovenstaande reacties zijn weergegeven zoals ze geplaatst zijn door de gebruikers. De redactie van NU.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele taalfouten.