Op NU.nl vind je elke dag een stelling die bij het nieuws past. Vandaag is de stelling: mannen zijn even geschikt als verzorger van kinderen als vrouwen. Mannen kiezen er over het algemeen minder vaak voor dan vrouwen om bij een kinderopvang aan de slag te gaan. Is de genderongelijkheid in deze branche volgens jullie logisch? Of is het belangrijk om een meer evenwichtige verdeling te krijgen in dit werkveld? Hoe kijk jij hier tegenaan? Breng je stem uit en discussieer mee.