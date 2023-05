Lezersreacties op kroning Charles en populariteit monarchie: 'Zorgt voor traditie'

Elke dag kun je lezen wat mensen van het nieuws van de dag vinden. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over de kroning van Charles en de Britse interesse in de monarchie. Charles nam zaterdag officieel het stokje over van koningin Elizabeth. Uit peilingen in opdracht van de BBC blijkt dat 58 procent van de respondenten vindt dat de monarchie behouden moet worden, terwijl 26 procent liever een gekozen staatshoofd heeft.

'Monarchie zorgt voor traditie'

NUjij'er Pallasson: "Ik ben voor de monarchie. Vooral in de huidige vorm, waarin ze ceremonieel is en een land voorziet van status, traditie en saamhorigheid."



"Het gaat niet zozeer om trots zijn op de persoon die de monarch-rol erft, maar om trots zijn op je land, de geschiedenis en de gebruiken."



"Ik ben ervan overtuigd dat de monarchie meer oplevert dan dat het kost, hoewel mij persoonlijk dat eigenlijk niet zoveel uitmaakt. Sommige dingen mogen geld kosten."



"Democratie zorgt voor vernieuwing, tijdsgeest en eerlijk bestuur. De monarchie zorgt voor traditie, geschiedenis en status. Ze staan niet tegenover elkaar, maar met elkaar. Voor de bevolking."

'Zet een jong iemand op de troon'

NUjij'er SA6300: "Ze moeten afstappen van het doorgeven van de titel 'koning' of 'koningin' nadat de voorganger is overleden. Je ziet namelijk dat Charles koning wordt, terwijl hij zelf al bejaard is."

"Wil je het volk begrijpen en tussen de mensen kunnen staan, los van de rijkdom en privileges? Dan moet je een jong iemand op de troon zetten. Er zal anders nooit aansluiting zijn bij de generaties die nu hard werken en de maatschappij draaiende houden."

'Beweeg mee met tijdsgeest'

NUjij'er Breezin: "Ik denk dat het Britse koningshuis nog wel een paar honderd jaar door kan gaan als ze enigszins meebewegen met de tijdgeest. Zeker in Engeland houden de meeste mensen nog van de traditie en het instituut als zodanig."

"In Nederland is dat niet anders. Of ze de overzeese gebiedsdelen er nog bij kunnen houden is weer een ander verhaal en probleem. Nou ja, dat wordt het Koninkrijk alleen wat kleiner, dat hebben we hier in Nederland ook meegemaakt. Maar de Oranjes zijn er nog steeds en ook nog geliefd en gewenst bij de meeste landgenoten."



'Koningshuis afschaffen een prima idee'

NUjij'er Popeye_xl: "Waarom zouden de jongere generaties nog geïnteresseerd zijn in iemand die rijkdom vergaard, nooit belasting hoeft te betalen en eigenlijk verder dus geen enkele meerwaarde voor de bevolking heeft?"

"Het is allemaal vooral ceremonieel. Het koningshuis afschaffen en het vermogen doneren aan de armeren lijkt mij een prima idee."

Ook je licht laten schijnen op dit onderwerp? Klik dan hier. De bovenstaande reacties zijn weergegeven zoals ze geplaatst zijn door de gebruikers. De redactie van NU.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele taalfouten.