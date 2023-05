Op NU.nl vind je elke dag een stelling die bij het nieuws past. Vandaag is de stelling: Het is goed dat Nederland inzet op meer kernenergie. De interesse in nucleaire energie groeit in Europa, net als de discussie erover. Zo opende Finland een nieuwe centrale in het weekend dat Duitsland dit hoofdstuk definitief afsloot. Ook België wil richting een atoomvrije toekomst, terwijl Nederland juist inzet op twee nieuwe centrales in Borssele . Hoe kijk jij hiertegenaan? Breng je stem uit en discussieer mee.