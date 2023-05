Persoonlijk verhaal delen of zakelijk houden? Praat mee over LinkedIn

NU.nl kiest elke dag een actueel onderwerp waarover jij uitgebreid met medelezers van gedachten kunt wisselen. Vandaag kun je meepraten over LinkedIn, dat in twintig jaar is uitgegroeid van een digitale cv-database tot dé plek waar mensen lief en leed vanaf de werkvloer delen. Hoe gebruik jij dit platform? Wat vind je ervan? En hoe kijk je tegen de steeds minder zakelijke toon op het netwerk aan?

De normale huisregels zijn van toepassing.

Kun je de reacties niet vinden? Klik boven of onder dit bericht op de knop waar 'reacties' staat om naar de reacties te gaan. Daar kun je jouw reactie of opmerking achterlaten. Of klik hier om direct naar de reacties te gaan.