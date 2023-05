Dit vinden jullie van de zorgen over de kinderopvangtoeslag

Elke dag kun je lezen wat mensen van het nieuws van de dag vinden. Vandaag: vanaf 2027 ontvangen ouders geen kinderopvangtoeslag meer . Tot die tijd wil het kabinet de toeslag nog twee keer verhogen. Per 1 januari 2025 valt ook nog een korting voor werkende ouders weg. Op deze nieuwe regeling is veel kritiek.

'Kortzichtigheid alom'

NUjij'er MarijkevanDijk zegt: "Als oudere zonder kinderen zie ik hoe de samenleving tegenwoordig steeds individualistischer is ingericht en probeer ik na te denken over hoe het beter zou kunnen."

"Ik heb grote bewondering voor de jonge mensen die een gezin stichten en wat ze daarbij allemaal voor hun kiezen krijgen en hoe ze dat volhouden. Ik vind het echt de generatie (grofweg 25-50) die alle klappen mag opvangen. De samenleving vraagt om tweeverdieners, de persoonlijke omstandigheden vragen daar ook om. Want elke ouder zal toch het eigen pensioen op moeten bouwen, of de klap moeten kunnen opvangen als één van beiden wegvalt."

"Daarnaast zijn er problemen op de woningmarkt, en de energietransitie vraagt ook nogal wat van ze. En dan de mantelzorg, voor de ouderen. Ook dat komt op jongere mensen neer. Vergelijken met vroeger... Ik lees het vaak, en die vergelijkingen maken me erg bedroefd wanneer gezegd wordt: je wilde toch zelf die kinderen? Zorg er dan ook maar voor. Kortzichtigheid alom."

'Meer werken kost mij geld'

NUjij'er Myrthe_H zegt: "Bijzondere maatschappij leven we toch in... Ik heb bewust voor ons zoontje gekozen, maar met één inkomen redden we het echt niet meer in deze tijd. Dus werk ik drie dagen, twee dagen gaat hij naar de opvang en één dag komen zn opa en oma's oppassen. Voor ons is dit te betalen."

"In mijn branche (onderwijs) zijn veel tekorten en wordt er opgeroepen om meer te werken. Maar meer werken kost mij geld (dag opvang extra kost meer per maand dan ik die dag verdien). Door de 'gratis' opvang zou ik wél meer kunnen gaan werken waardoor de tekorten in mijn branche naar beneden zouden gaan."

"Maar... Als ik hem meer naar de opvang breng als het gratis is dan ben ik een slechte ouder volgens velen, want waarom kies je dan kinderen? Dat ik daarmee ook mijn steentje bijdraag aan de personeelstekorten wegwerken wordt dan weer vergeten."

"Je kunt het niet beide hebben mensen! Dus voor nu kies ik er mooi voor om 3 dagen te werken en 4 dagen in de week te genieten van m'n kind waar ik heel bewust voor heb gekozen!"

'Alle belastingbetalers moeten hiervoor opdraaien'

NUjij'er Nachtzuster_75cb97d7 zegt: "Ik vind dat er veel kritischer naar het uitdelen van toeslagen moet worden gekeken vooral die voor de kinderopvang. Tenslotte moeten alle mensen die belasting betalen hiervoor opdraaien."

"Ik begrijp de kinderwens van mensen. Maar net als dat je voor een huis moet sparen zouden mensen ook moeten zorgen dat ze zelf een financiële buffer of draagkracht hebben voordat ze aan een kind of meerdere kinderen beginnen. Kun je het je financieel veroorloven: prima! Maar om drie kinderen of meer op de wereld te zetten en er vanuit gaan dat de samenleving wel voor de kosten opdraait, is gewoon niet acceptabel."

'Kinderen kosten nou eenmaal geld'

NUjij'er KA79: "Wij werken allebei en hoeven gelukkig geen gebruik te maken van toeslagen. Het is goed dat ze er zijn en een kind krijgen is niet bedoeld alleen voor rijke mensen. Echter hoeft dit ook niet compleet gesubsidieerd te worden. Kinderen kosten nou eenmaal geld."

"Wellicht verstandiger bij elke extra kind de toeslag van dat kind te halveren. Als je kinderen wilt moet dat een weloverwogen keuze zijn. Weet waar je aan begint, want je krijgt er enorm veel voor terug, maar het komt ook met verplichtingen!"

