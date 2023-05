Lezers over Jettens klimaatplan: 'Onuitvoerbaar voor de gewone man'

Elke dag kun je lezen wat NUjij'ers van het nieuws van de dag vinden. Vandaag schreef onze klimaatverslaggever Jeroen Kraan over het klimaatplan van minister Rob Jetten (Klimaat). Die heeft 28 miljard euro opzijgezet om de CO2-uitstoot verder terug te dringen. Van dat bedrag gaat 3 procent naar Nederlanders met een kleine portemonnee, bijvoorbeeld voor het isoleren van huurhuizen. Dit zeiden jullie daarover op ons reactieplatform NUjij.

'Goedkoper zal het niet worden'

NUjij'er Matthijs_Mans: "Dhr. Jetten spreekt mooi over verplichte verduurzaming voor iedere Nederlander, maar ik zou totaal niet weten hoe ik extra zonnepanelen, een warmtepomp en twee elektrische auto's moet gaan bekostigen. Uitbreiden hypotheek? Dacht het niet en ik heb ook niet ergens een zak geld liggen. Als Jan Modaal heb ik ook geen enkel recht op toeslagen. Klinkt leuk, maar praktisch heeft dhr. Jetten toch ergens een afslag gemist. Goedkoper zal het in elk geval niet worden.."

'Elektrische auto is nog lang niet betaalbaar'

NUjij'er gewoon_doorgaan: "Het zijn onuitvoerbare plannen voor de gewone man. Een elektrische auto is nog lang niet betaalbaar en als ze dat wel zijn hebben ze een actieradius van 175/200 km waardoor je om de haverklap een uur staat bij te laden. Openbaar vervoer komt al lang niet meer in alle kernen omdat dit vanuit de marktwerking niet meer rendabel is."

"En de aanschaf van een nieuwe cv-ketel met een warmtepomp kost zomaar 10.000 euro. Ik zou werkelijk niet weten waar ik dat geld vandaan moet halen. 'We' verarmen steeds verder voor een droom waarvan het maar de vraag is of die reëel haalbaar is wanneer niet de hele wereld er gelijktijdig aan meedoet. En ook dat 'we' is uiterst selectief, want de groep mensen die deze plannen voor ons verzint zit er voorlopig echt nog wel warmpjes bij. Ik hoop oprecht dat de wal dit schip gaat keren en dat hier bij komende verkiezingen al een begin mee wordt gemaakt. Zelfs wanneer dit betekent dat we dan maar uit de EU moeten stappen."

'Dit gaat helemaal niet'

NUjij'er Ericzh: "Jetten leeft met zijn hoofd in een papieren werkelijkheid en heeft geen idee wat voor impact zijn plannen zullen hebben op de gemiddelde Nederlander. Zelfs ik met een dubbel modaal inkomen zal niet in staat zijn over drie jaar en een nieuwe CV ketel en een hybride warmtepomp aan te schaffen laat staan dat ik een elektrische auto zou kunnen kopen. Daarnaast kan je wel roeptoeter dat techniek Nederland het plan van de Jonge tav warmtepompen ambitieus maar haalbaar acht maar hoe dan? Hoe gaan we al die warmtepompen en elektrische auto's laden? Op dat zwaar klassieke voedingsnetwerk wat in de meeste steden en dorpen ligt? Ik wens ze succes, de gaat namelijk helemaal niet."

'Waterstof is een sprookje'

NUjij'er P_Daanen: "Dit krijg je als bestuurders die geen inhoudelijke kennis hebben zich bezig gaan houden met veranderingen en innovatie. Ook de ambtenaren waar ze mee moeten werken hebben vaak de verkeerde opleidingen gehad om dit soort problematiek te kunnen doorzien. Men valt terug op externe adviseurs, die dankzij de marktwerking, vaak niet echt onafhankelijk zijn, meestal omdat ze ook grote klanten met zware belangen hebben. De gas-industrie is zo'n club, die dankzij handig lobbyen er in zijn geslaagd bestuurders als Jetten en Timmermans te overtuigen dat waterstof de heilige graal is. Het gaat deze onbetrouwbare industrie kapitalen opleveren. Al ruim tien jaar zijn ze bezig via allerhande kanalen het waterstofsprookje te verspreiden. Groene waterstofproductie is duur, kost enorm veel electriciteit en de hele keten kent een dramatisch laag rendement. Helaas geloven velen in dit sprookje, worden er bakken subsidie aan verspild en worden veel verduurzamingsprojecten er door vertraagd."

'Investering verdient zich sneller terug dan ooit'

Klimaatverslaggever Jeroen Kraan reageert op bovenstaande NUjij'ers: "Het is begrijpelijk dat veel mensen zich zorgen maken over de betaalbaarheid van de energietransitie. Aan de andere kant moeten we niet vergeten dat mensen met zonnepanelen het afgelopen jaar veel geld hebben bespaard. Die investering verdient zich sneller terug dan ooit. Ook de (hybride) warmtepomp zou huishoudens uiteindelijk geld moeten besparen op de energierekening, zeker als de gasprijs relatief hoog blijft."

"De vraag is of de subsidies van de overheid voldoende zijn om de investering in zo'n warmtepomp tóch haalbaar te maken, en of ze voldoende mensen bereiken. Overigens spelen niet alleen de subsidies een rol. De warmtepomp en de elektrische auto zullen ook steeds goedkoper worden als er meer van worden gemaakt. Maar het is moeilijk te voorspellen hoe hard dat gaat, en wat een warmtepomp bijvoorbeeld in 2030 nog zal kosten."

