Dit vinden jullie van minder vakantiegeld voor hogere inkomens: 'Niet zeuren'

Elke dag kun je lezen wat mensen van het nieuws van de dag vinden. Vandaag: werknemers met een bruto maandloon tot 3.000 euro ontvangen dit jaar iets meer vakantiegeld. Hogere inkomens gaan er volgens hr- en salarisdienstverlener ADP juist op achteruit.

'Ik vind dat we niet moeten zeuren'

NUjij'er Zoishettoevalligooknogeenseenkeer zegt: "Ik vind het nogal wat, dat ik straks 579 euro minder krijg. Mijn man krijgt eveneens 579 euro minder. Dat is meer dan 1000 euro. We kijken altijd al kritisch naar onze uitgaven. Maar goed, we verdienen allebei dus meer dan drie keer modaal dus ik vind dat we niet moeten zeuren en blij moeten zijn dat mensen die het harder nodig hebben wel vooruit gaan. Mensen die nu achteruit gaan hadden waarschijnlijk toch al genoeg."

'Ik vind het prima dat juist zij erop vooruitgaan'

NUjij'er TheMC zegt: "De genoemde bedragen zullen wel bruto bedragen zijn. Dat betekent dat ik er ook boven zit. Jammer voor mij, maar ik stoor me er niet aan. Ja, ook wij moeten echt opletten. Dus we zouden het zeker wel fijn gevonden hebben. Maar als ik mijn situatie dan moet vergelijken met zoveel andere landgenoten die het echt moeilijk hebben, vind ik het prima dat juist zij erop vooruitgaan (al is het maar een beetje).Voor de mensen die zeggen dat nu ‘werken gestraft wordt’, vergeet niet dat die lage inkomens vaak ook hard werken, maar dan verdienen ze minder of zijn ze net begonnen aan hun carrière. Er zijn genoeg branches waarbij er hard gewerkt moet worden voor een lager bedrag."

'Maak je tijdens je vakantie vooral niet druk om dit soort feiten'

NUjij'er Common_ed2634cf zegt: "Het blijft me toch verbazen hoeveel mensen elkaar iets misgunnen af en toe. Als starter met inmiddels een bruto salaris wat hoger ligt dan het genoemde bedrag, kan ik me echt geen zorgen maken over wat een ander mogelijk (meer) krijgt. Bij de één gaat het in een spaarpotje en de ander geeft het volledig uit aan een vakantie."

"Ik zou zeggen, geniet er op je eigen manier van en maak je tijdens je vakantie vooral niet druk om dit soort feiten.."

'Het is echt vanuit het hart gegund'

NUjij'er rknews zegt: "Het is allemaal meer dan gegund en ik betaal er met liefde aan mee vanuit mijn eigen vakantiegeld en overige belastingen waarvoor ik me iedere dag en vaak in het weekend, letterlijk met veel plezier uit de naad werk."

"Daarnaast draag ik nog financieel bij aan goede doelen die bijdragen aan gezinnen die het moeilijk hebben en ik lever een bijdrage met vrijwilligerswerk. Die bijdrage lever ik zonder morren aan iedereen die het hard te halen heeft, want het is echt vanuit het hart gegund."

"Het is alleen pijnlijk om vervolgens overal het geklaag dat het allemaal toch nog niet genoeg is aan te moeten horen en dat er niet aan jan modaal gedacht wordt. Ook in deze reacties weer."

