Dit vinden jullie van de plannen om boeren uit te kopen: 'Allesbehalve eerlijk'

Elke dag kun je lezen wat mensen van het nieuws van de dag vinden. Vandaag: De Europese Commissie heeft de uitkoopplannen van het kabinet goedgekeurd. Dat betekent dat grote stikstofuitstoters vlak bij Natura 2000-gebieden de komende vijf jaar uitgekocht mogen worden.

'Toon alsjeblieft een beetje respect voor de boeren'

NUjij'er Common_ed2634cf zegt: "Ik snap niet zo goed hoe mensen hier boeren kunnen afvallen voor het (deels) geforceerd accepteren van een liquidatie. Deze mensen brengen echt een ongekend groot offer voor de Nederlandse samenleving. Ze verliezen hun levenswerk, inkomstenbron én manier van leven, zodat de rest van Nederland die kan behouden. Toon alsjeblieft een beetje respect, want dit lijkt vrijwillig, maar wordt in de volgende fase gewoon verplicht."

"Ik hoop gewoon dat dit kabinet de welwillendheid van deze mensen niet misbruikt, om ze vervolgens te laten vallen. Voor veel (jonge) boeren is dit lang niet genoeg om de rit uit te zitten tot het pensioen (ook al denken veel mensen dat deze uitkoopsom dat wel doet)."

"Deze mensen moeten binnen een respectabele straal ander werk kunnen vinden en dat betekent dat de overheid sectoren in deze omgevingen (denk bijvoorbeeld aan Winterswijk en Weert) moet stimuleren. Het begint hier pas voor deze gemeenten, de echte strijd (om voortbestaan) volgt nog."

'Elke keer werd de boeren een hand boven het hoofd gehouden'

NUjij'er Sebasti zegt: "Wij zijn de op een na grootste exporteur van landbouwproducten in de wereld, maar alle milieu gevolgen blijven hier: We hebben het slechtste oppervlaktewater van Europa, een stikstofuitstoot dat 4x hoger is dan het Europees gemiddelde, en een groen monotoon graslandschap dat zo verzuurd is dat er alleen nog maar gras, brandnetels, bramen etc. wil groeien. En dit alles voor een sector wat primair verantwoordelijk is voor slechts 1.4% van onze BNP."

"We weten al meer dan 30 jaar van dit probleem, maar elke keer werd een hand boven het hoofd van de boeren gehouden. Door de boerenlobby, politieke belangen, en gebrek aan voortschrijdend inzicht zitten we nu in deze situatie."

"Vroeger hadden we kolenmijnen in Nederland, maar dat was op een gegeven moment ook niet meer houdbaar. Ons kleine land kan, gezien de vele negatieve consequenties, de hoeveelheid boeren, maar voornamelijk de hoeveelheid vee, niet aan. We leveren voedsel voor de hele wereld, maar alle lokale milieugevolgen blijven bij ons."

'Dit is allesbehalve eerlijk'

NUjij'er Samuel_Aeron zegt: "Wat hebben de boeren met openstaande leningen, net zoals heel veel andere bedrijven, hieraan? Stel die 120% bedraagt in een fictief voorbeeld 4,2 mln, en de boer heeft 15 jaar geleden een lening van 1,2 mln voor een duurzamer proces van onze vriend de Rabobank ontvangen."

"De lening is voor het bedrijf, als particulier heeft de boer er niet zo veel aan. Hij krijgt in ‘een smak’ 4,2 mln, minus de belasting ca. 49,4% (inkomstenbelasting DGA, even er van uitgaande dat het een BV is) maakt 2,07 mln - 1,2 mln (want waarom zou hij na het stoppen van zijn bedrijf, nog 35 jaar of langer doen over het aflossen? Dat accepteert de bank ook niet zonder het inkomen wat hij als ondernemer had) komt uit op 870 ton."

"Voor elke boer/ondernemer die hier ‘goed’ uit komt (zonder bedrijfsmatige lening bv.) is er ook een die er sterk op achteruit gaat, dat is aan zich alles behalve eerlijk."

'Stikstofproblematiek is al decennia bekend'

NUjij'er Max_Waterman zegt: "Dubbel gevoel hierbij. Aan de ene kant goed dat het stikstofbeleid hiermee hopelijk wat meer op gang komt en we concrete stappen kunnen zetten. Aan de andere kant toch zuur dat hier zoveel gemeenschapsgeld in gestoken wordt."

"De stikstofproblematiek is al decennia bekend, zeker in de agrarische sector. Als je dan blijft doorboeren, dan neem je gewoon een risico wat voor eigen rekening (of hooguit een kleine vergoeding) zou moeten komen."

