Dit vinden jullie van omgevallen bank First Republic: 'Sector is een zeepbel'

Elke dag kun je lezen wat mensen van het nieuws van de dag vinden. Vandaag: in de Verenigde Staten is voor de derde keer in twee maanden tijd een bank omgevallen vanwege financiële problemen. Ditmaal is het de First Republic Bank die wegvalt.

'Dat experts volhouden dat hier niets aan de hand is, geloof ik niet'

NUjij'er Bruce62: "Wat ik begreep is dat deze bank met name rijke Amerikanen als klant hadden.

Misschien als je veel geld hebt je heel snel in de paniekmodus schiet bij een gerucht. Dat zou ook de verklaring zijn dat in een recordtempo 100miljard is opgenomen."

"Dat de experts in Europa volhouden dat hier niets aan de hand is geloof ik niet. Weten we nog de vorige keer dacht ergens 2008 dat Wouter Bos iedereen verzekerde dat Nederland er ijzersterk voor stond en dat wij geen last zouden hebben van wat zich in Amerika afspeelde. Het vervolg is bekend."

'Financiële sector is één grote zeepbel'

NUjij'er Erik91: "De financiële sector is één grote zeepbel. Je zou denken dat men geleerd heeft na 2008 maar omdat iedereen massaal overeindgehouden werd zijn ze alleen maar nog lakser geworden. Banken spelen spelletjes met hoge risico's met ons geld en als we het terug willen dan komen ze in de problemen omdat het er niet meer is."

'Banken houden weinig vermogen aan'

NUjij'er Brian_BJ: "Ondanks wat aangescherpte eisen hebben banken nog steeds heel weinig vermogen wat ze aanhouden, het is dan ook heel kwetsbaar en als vertrouwen wegvalt komt men al heel snel in problemen. Economie is voor een groot deel emotie, en dat in combinatie met een financieel systeem wat aan elkaar hangt van schulden... dan heb je een kaartenhuis."

