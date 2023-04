Dit vinden jullie van natste aprilmaand in 25 jaar: 'We klagen graag over het weer'

Elke dag kun je lezen wat mensen van het nieuws van de dag vinden. Vandaag: afgelopen april was de natste maand in liefst 25 jaar. Hoge temperaturen zitten er voorlopig nog niet in. Ook in mei gaat het - net als in april - wisselvallig worden.

'De grondwatermeter staat weer in het groen'

NUjij'er jdekeij: "Eindelijk staat de grondwater meter op het Doldersummer veld in Drenthe in het groen. Het grondwater peil staat op 35 centimeter onder het maaiveld. Dit was 160 centimeter in augustus 2022. Toen stond de meter diep in het rood. De natuur is gebaat bij deze nattigheid en hopelijk houden we het zo."

'Wat zijn wij Nederlanders toch zeurpieten'

NUjij'er Jeffrey_93859230: "Wat zijn wij Nederlanders toch altijd zeurpieten als het gaat om het weer. Vorig jaar was het maandenlang droog en was er een water crisis. Nu regent het teveel en zijn de temperaturen te laag. Ik vind het heerlijk zoals het is. Regen is goed voor de natuur."

'Zomerweer hoeft niet, het is nog geen zomer'

NUjij'er Johan_de_vries_ecdbae: "Tussen de buien door schijnt toch regelmatig de zon. Ik vind het wel lekker zo. Goed voor de natuur en grondwaterstand, alles is mooi groen in plaats van dor. Van mij geen klachten. Zomerweer hoeft niet, het is nog geen zomer."

'Ik ben blij dat het veel geregend heeft'

Nujij'er Doubledutch59: "Nederlanders klagen graag over het weer, terwijl dat nu juist één van de dingen is waar je niets aan kan veranderen. Ik neem het dan ook maar zoals het komt. Regent het dan neem ik een paraplu mee. Is het koud dan heb ik handschoenen aan en een sjaal om. Zo moeilijk is het allemaal niet.

Ik ben blij dat het veel geregend heeft. Goed voor de grondwaterstand en ook goed voor de dijken, want uitdrogende dijken kunnen heel veel ellende veroorzaken. Ook alle plassen zitten weer vol, wat minder kans geeft op blauwalg. Alleen maar voordelen dus. En laten we eerlijk zijn, voor je het weet is het weer heel lang droog en heet. Gaan mensen daar weer over klagen!"

