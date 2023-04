Dit vinden jullie van belastingaangifte doen: 'Net een afspraak bij de tandarts'

Elke dag kun je lezen wat mensen van het nieuws van de dag vinden. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over belastingaangifte doen en het uitstellen hiervan. Een recordaantal Nederlanders doet dit jaar aangifte. Dat moet eigenlijk voor 1 mei, maar je kunt hier ook uitstel voor aanvragen.

'Tegenwoordig veel tijd aan kwijt'

NUjij'er Retour: "Vroeger was dit in tien minuten gedaan. Tegenwoordig ben ik er erg veel tijd aan kwijt. Vooral natuurlijk vanuit de twee bedrijven van mijn vrouw en mij, waar je toch eerst een balans en winst en verliesrekening voor op gaat stellen. Handel met buitenland en bedrijfspanden maken het nog wat ingewikkelder. Daarnaast heb je ook behoorlijk wat in te vullen wanneer je verhuisd bent van het ene koophuis naar het andere. Ben blij dat het weer achter de rug is eerlijk gezegd."

'Net als een afspraak bij de tandarts'

NUjij'er Betweter13: "Ik doe elk jaar begin maart aangifte, want dan heb ik het ook maar gehad. Maar omdat mijn vrouw en ik in Duitsland wonen, hebben we ook nog eens de verplichting om ieder jaar bij de Duitse belastingdienst een verklaring op te halen dat wij in Duitsland geen inkomsten hebben."

"Het is net als met een controle afspraak bij de tandarts; leuk is het niet maar je doet het eenmaal omdat je het moet."

'Vrienden doen te laat aangifte door geen zin'

NUjij'er Vleesverkoper: "Begrijpelijk dat aangifte doen geen leuk klusje is. Maar ik kan er met mijn hoofd niet bij dat je dat tot na 1 mei uitstelt (zonder goede reden)."



"Ik heb vrienden die gewoon geen zin hebben in 10 minuten belastingdienst en daardoor te laat of helemaal niet aangifte doen. Bizar."



"Wij doen de aangifte zodra het kan. Dan is het maar gedaan en ben je er weer voor een jaar vanaf!"

'Samen met vrouw ingevuld'

NUjij'er Johan_de_vries_ecdbae: "Ik heb gisteren de brief gekregen met het bedrag wat ik terug krijg, dat wordt op 4 mei overgemaakt. (datum brief, is de dag dat het ook wordt overgemaakt) Ik had dan ook op de eerste dag samen met mijn vrouw de aangifte opgestuurd. Alles stond al correct ingevuld."

