Dit zeggen jullie over ouderwets vakantiegeld: 'Maak individuele afspraken'

Elke dag kun je lezen wat mensen van het nieuws van de dag vinden. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over de ouderwetse vorm van vakantiegeld. In mei en juni krijgen miljoenen Nederlanders dit uitgekeerd, maar inmiddels krijgt de helft van de werknemers een vakantietoelage via een individueel keuzebudget. Daarmee kunnen medewerkers zelf bepalen wat ze ermee doen en wanneer het wordt uitbetaald.

'Vakantiegeld nog steeds van deze tijd'

NUjij'er Maaco: "Ik denk dat iedereen zijn eigen voorkeur heeft, wat dat betreft is zo'n IKB best handig. Zelf vind ik twee keer per jaar, namelijk in mei/juni en in november, een extraatje handig. December is een dure maand en dan is het fijn om in november wat meer te krijgen. En in mei/juni is handig voor vakantie en voor (sport)kleding, schoenen en schoolspullen van opgroeiende kinderen."

"Jammer dat geroepen wordt dat vakantiegeld ouderwets is. Ik vind het nog altijd bij deze tijd passen, zeker met deze manier van uitkeren die je zelf kunt bepalen en eventueel aanpassen."

'Een keuzemenu is te complex'

NUjij'er ErikdV_: "Wij hebben geen toeslagen en kunnen makkelijk onze rekeningen betalen. Voor ons is dat vakantiegeld gewoon één keer per jaar een extraatje."

"Een keuzemenu is mij veel te complex. Dat is natuurlijk niet zo, maar ik wil eigenlijk zoveel mogelijk alles tot op het kleinste detail begrijpen en vervolgens een keuze maken en dat levert teveel stress op. Helaas is dat met allerlei zaken tegenwoordig zo."

"Ik kies er dus bewust voor om het simpel te houden."

'Maak individuele afspraken'

NUjij'er Hoe_Hoe zegt: "Individuele afspraken maken vind ik het beste. Je ziet dat iedereen een andere voorkeur heeft en dat kan een vakbond in de cao gesprekken moeilijk samenvoegen tot vakantiegeld in één keer of juist bij het loon. Mensen die niet goed kunnen sparen kunnen dan vakantiegeld in mei/ juni kiezen."

'Een keuzebudget voor velen een gedoe'

NUjij'er LEB (hr-medewerker): "Binnen mijn organisatie is er alleen een keuzebudget v.w.b. een fiets- en of computerplan. Zelf geef ik daar voorlichtingen over, in Jip en Janneke taal, aan het personeel. Dan nog is dit voor velen een groot gedoe. Mijn voorkeur gaat dan ook uit naar het ouderwetse uitkeren van het vakantiegeld."

'Het gevaar ligt in het maandelijks opmaken'

NUjij'er Wessel_bbfeba: "Voor mij was het vakantiegeld en de 13e maand in de moeilijke financiële jaren een mooi spaarpotje. Ik kon dan van alles weer betalen. Nu die periode voorbij is, blijft het een mooi extra inkomen, waar ik weer veel goede dingen mee kan doen. Het gevaar, lijkt me, dat verschillende mensen dan ook het maandelijkse bedrag opmaken en daarmee nog meer in de schulden komen. Mij heeft het jarenlang goed geholpen."

