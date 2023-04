Lezers over of Koningsdag een vrije dag moet blijven: 'Is goed voor de economie'

Elke dag kun je lezen wat NUjij'ers van een bepaald onderwerp vinden. Vanochtend vroegen wij of jullie vinden dat Koningsdag een officiële feestdag moet blijven. 80 procent van de ondervraagden is het daarmee eens. Dit zeiden jullie daarover op ons reactieplatform NUjij.

'Hoop dat dit stukje Nederlandse trots blijft bestaan'

NUjij'er Sacha_7ac2878b zegt: "Ik ben 60+ en ken nog de tijd van Soestdijk en het defile bij het bordes met de hele koninklijke familie. Ik hoop oprecht dat dit laatste stukje Nederlands trots ook mag blijven bestaan. En dat het vieren van de koninklijke familie tussen de mensen ook kan blijven bestaan. Het kost inmiddels miljoenen aan beveiliging en dat is jammer dat dit nodig is in deze tijd."

"Ik gun iedereen het kunnen en mogen vieren van dit laatste stukje trots van Nederland.

Ik zou willen dat iedereen een vrije dag zou kunnen hebben. Dus ja. Als dit mogelijk is voor het beroep, maak er een feest van. Iedereen een gezellige en vooral veilige Koningsdag."

'Koningshuis is goed voor de economie'

NUjij-gebruiker-8f059c30036d4440bc2bec8dc422525c zegt: "Ik persoonlijk heb niet veel met deze feestdag maar er zijn heel veel mensen die het geweldig vinden en die gun ik het van harte, ik blijf gewoon binnen. Ik denk dat het koningshuis heel goed is voor onze economie wereldwijd dus dat mag gerust gevierd worden en uiteindelijk is het koningshuis winst in de portemonnee voor Nederland. Door de diverse bezoekjes van het koningshuis aan allerlei landen krijgen wij als Nederland heel veel werk binnen en dat is zeer belangrijk."

'Vrijmarkt kan ook zonder Koningsdag'

NUjij'er TMLWKY zegt: "Nee. Iemand die 200 jaar geleden zei "ok, vanaf nu ben ik jullie koning", wat men toen allemaal meespeelde en blijkbaar nu nog steeds, is geen reden voor een feestdag.

Dat gezegd hebbende snap ik echt wel dat mensen dingen als de vrijmarkt, die daarbij horen, erg leuk vinden. Maar dat kun je ook vieren op 27 april zonder dat het 'Koningsdag' moet heten.

Het is immers een grof schandaal als politici op enige manier aan nepotisme doen, maar staatshoofd worden met als enige kwalificatie "mijn moeder was het ook" vinden we blijkbaar wel prima."

'Vervang Koningsdag door Bevrijdingsdag als vrije dag'

NUjij'er Amber_Ro zegt: "De sfeer op die dag is altijd leuk met alle festiviteiten. Ik denk echter dat dat niet persé gekoppeld moet worden aan de verjaardag van de koning die elk jaar zoveel kost terwijl dit geld zoveel beter besteed kan worden. Ik vind 5 mei eigenlijk een veel betere nationale feestdag waarop mensen gewoon vrij moeten zijn, festivals en vrijmarkten etc kunnen bezoeken. Dat soort dingen verbindt en de stelling dat de koning verbindt vind ik onzin."

Ook je licht laten schijnen op dit onderwerp? Klik dan hier. De bovenstaande reacties zijn weergegeven zoals ze geplaatst zijn door de gebruikers. De redactie van NU.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele taalfouten.