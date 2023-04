Lezers over meldingen seksueel geweld na The Voice: 'Jij bepaalt de grens'

Elke dag kun je lezen wat mensen van een onderwerp vinden. Vandaag gaat het over meldingen van seksueel geweld. Die zijn na de aflevering van BOOS over de misstanden bij The Voice flink toegenomen. Vorig jaar kwamen zelfs dubbel zoveel meldingen binnen als het jaar ervoor.

'Vergeet niet dat je heel moedig bent als je dit soort stappen zet'

Gebruiker Leon_1508284f zegt: "Dat is een goede ontwikkeling, dit betekent dat dit thema bespreekbaarder wordt. Zelf heb ik enige tijd geleden ook contact gezocht met Centrum Seksueel Geweld omdat nogal wat nare ervaringen uit het verleden door mijn hoofd spookte."

"Ze bieden in enkele telefoongesprekken een luisterend oor aan, geven tips en informatie over verdere stappen die je kunt ondernemen. Ik heb deze gesprekken als zeer prettig ervaren en hier veel aan gehad."

"Inmiddels heb ik enkele weken geleden mijn hulptraject volledig afgerond en heb een innerlijke rust gevonden die ik al lang niet meer heb gevoeld. En vergeet niet dat je heel moedig bent als je dit soort stappen zet, het blijft toch een schaamte die je moet zien te overwinnen."

'Laten we er geen competitie van maken'

Gebruiker Angela_heeft_een_mening zegt: "Fijn dat slachtoffers naar voren durven te treden! En laten we er aub met z'n allen geen competitie van maken. Elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag is erg! En waar die grens ligt bepaal jij, en niemand anders!"

"Kunnen we aub accepteren dat deze grens voor iedereen anders is. Leed kan een mag je niet vergelijken! En niet alles hoeft uitgekauwd geworden, je merkt heus wel of iemand iets niet prettig vind, en bij twijfel vraag je het. Zo moeilijk is het niet."

'Stop met het verdedigen van dit soort types'

Gebruiker xino_fdf4f668 zegt: "Ik ben geboren in 1966 en heb 2 oudere zussen. Wat ik van die 2 meegekregen heb is niet te geloven. In het begin was ik te jong dus werd er nergens over gesproken, maar na m'n 16de kwamen de verhalen langzaam. 'Gedraag je wel in de kroeg, want er zijn zulke...'"

"Op een gegeven moment hield dat op, toen waren we allemaal ouder en toen kreeg ik de verhalen over de werkomgeving te horen. Ongelofelijk wat voor een taal en insinuaties die er gespuid werden."

"Ondertussen liep ik stage of was al aan het werk en ik zag het om me heen gebeuren. Meestal kerels in een machtspositie of met een vlotte, gladde babbel. Niemand durfde er iets van te zeggen of iets aan te doen. Machteloosheid of apathie."

"Er zijn zeker integere mannen, maar er zijn er ook genoeg die dat niet zijn. Volgens mij (her)kennen we allemaal wel zo'n persoon. Vanuit de kroeg, feest, werk of... ik denk dat eigenlijk iedereen wel begrijpt waar het om gaat. Dus doe me een lol en stop met het verdedigen van dit soort types."

'Nog een weg te gaan, maar we zitten op de juiste route'

Gebruiker MvanA zegt: "Mooi hoe de uitzending de drempel om melding te doen heeft verlaagd, een flinke stap in de goede richting. Stukje bij beetje komt het meer uit de taboesfeer en neemt de victim-blaming af. Er is nog een weg te gaan, maar we zitten op de juiste route en ik hoop dat we die nog lang aanhouden."

