Jullie reacties op bijeenkomst Ied-al-Fitr bij de Al Aqsamoskee: 'Wat een hypocrisie'

Elke dag kun je lezen wat mensen van een onderwerp vinden. Vandaag gaat het over de bijeenkomst van vele moslims bij de Al Aqsamoskee in Jeruzalem . Begin april deden de Israëlische ordetroepen er nog een inval. Zo'n 200.000 moslims waren aanwezig voor het Ied-al-Fitr-gebed. Dit zeggen jullie hierover op NUjij.

'Dialoog tussen strijdende partijen onmogelijk'

NUjij'er Jos58_01: "Ik weet niet of het voor iedereen duidelijk is, maar de grootste reden voor het steeds oplaaiende geweld ligt toch wel echt in het verschil van religieuze opvattingen.

Wie echt interesse heeft in het ontstaan van de staat Israël en het steeds voortdurende geweld kan niet anders dan concluderen dat een onbuigzaam vasthouden aan religieuze idealen, van zowel Joden, Moslims en ook Christenen de reden is voor al het geweld. Een dialoog tussen de strijdende partijen is onmogelijk omdat enerzijds verworven machtsstructuren binnen Hamas en de niet nalatende wil tot vergelding van Israël hier geen ruimte voor laat en anderzijds omdat beide partijen er van overtuigd zijn dat hun kant gebaseerd op religieuze tradities het recht op dit land heeft.

Ik juich de dag toe als religie als ondergeschikt aan het menselijk bestaan gezien wordt. Ik hoop dat de mensheid ooit eens zal begrijpen dat religie niet de oplossing, maar de oorzaak is van geweld, onverdraagzaamheid en uitsluiting."

'Kwestie van tijd tot kantelpunt'

NUjij'er Krantenkopje: "Nu is het slechts een kwestie van tijd tot het kantelpunt zal worden bereikt, waarop de internationale gemeenschap de medeplichtigheid in dit apartheidsregime van Israël zal beëindigen en sancties zal treffen. Net als destijds met het apartheidsregime van Zuid-Afrika gebeurde. Er zal Israël geen andere keuze resten dan het Palestijnse volk zijn rechten en ál zijn rechten terug te geven."

'Ene leider nog corrupter dan ander'

NUjij'er Fouga: "Palestijnen hebben m.i. een bijzonder talent ontwikkeld om de verkeerde leiders als hun vertegenwoordigers te kiezen. De een is nog corrupter dan de ander en qua gewelddadige strategie (o.a. Hamas) jegens de eigen kiezers en andersdenkenden worden al jaren records gebroken. En ze waren er ooit zo dicht bij (Camp David). Dat er nog sprake is van een mogelijke Palestijnse staat danken de Palestijnen vooral niet aan zichzelf, maar aan goed bedoelende burgers m.n. in West Europa en steenrijke geldschieters in het Midden Oosten. De machthebbers in de regio hebben vooral baat bij oorlog. De EU is m.i. helemaal van het pad als er nog 1 euro naartoe gaat."

'Wat een hypocrisie in Nederland'

NUjij'er Wahib: "(Eindelijk) een goed artikel welk het perspectief van de Palestijnen weergeeft. De bezetting duurt al 56 jaar, ik ben geweest in het gebied en zag hoe het leven van de Palestijnen steeds beperkter/moeilijker wordt gemaakt. Wat een hypocrisie in NL zeg, met Oekraïne leven we volledig mee en voor de Palestijnen vinden we een manier om hen de schuld te geven. We houden toch nog van een beetje kolonialisme en voelen ons nog steeds schuldig dat we de uitroeiing van de NLse Joden hebben gefaciliteerd, dus nu maar een apartheid staat blind steunen. De rapporten over de Israëlische gruwelijkheden( Amnesty, HRW, Noam Chomsky, Norman Finkelstein, Richard Goldstone) negeren we, wij weten het wel beter vanuit onze veilige woonkamer".

