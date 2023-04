Dit vinden jullie van geld opnemen met je telefoon: 'Prima, zolang ik het niet hoef'

Elke dag kun je lezen wat mensen van een onderwerp vinden. Vandaag lieten we jullie op NUjij meepraten over geld opnemen zonder je betaalpas. Bij ABN AMRO kan dit al sinds 2021 met je mobiele telefoon en vanaf komende zomer kan dat ook bij ING. Dit zeggen jullie hierover op NUjij.

'Prima, zolang ik met pinpas toekan'

NUjij'er Nijmegenaar: "Wanneer ik bankzaken op mijn mobiel zou zetten, zou ik veel beter op dat ding moeten letten. Dan zou ik me immers niet kunnen veroorloven dat hij verdwijnt. En juist die mobiel heb je altijd bij je, ook wanneer het niet 100 procent veilig is."



"Daarom wil ik mijn mobiel vrij houden van overtollige zooi, maar vooral vrij van bankzaken. Dus in mijn ogen is elke cent die een bank daarin investeert weggegooid geld. Alleen, anderen denken daar anders over."



"Prima, zolang ik maar met pinpas en munten toe kan."

'Logische ontwikkeling'

NUjij'er Gertjan_Brink_ecdbab: "Ik ben uitermate tevreden met de mogelijkheid van betalen met je smartphone. Wel lang moeten wachten tot SNS deze functie beschikbaar stelde voor iPhones. Geen dikke portemonnee meer in je kontzak vanwege al die pasjes. Een smartphone heb je immers altijd bij je als je van huis gaat. Er zijn ook apps beschikbaar om al je klantenpasjes in op te slaan zoals de AH bonuskaart."



"Logische ontwikkeling is dan dat er nu ook gepind kan worden met je smartphone, al denk ik wel dat contante betalingen snel zullen verdwijnen. Ook ouderen worden steeds digitaler en/of schakelen hun mantelzorgers in om hen daarbij te helpen."



"De oplossing voor stroom- of data-uitval is gewoon wat contant geld in huis houden (wel in een kluisje of iets dergelijks) voor noodgevallen."

'Zet me als angstige oudere maar in het museum'

NUjij'er Turrebo: "Als extra optie naast een pasje lijkt het me prima voor mensen die alles al met hun telefoon doen, maar om nou álles van je telefoon af te laten hangen lijkt me op z'n zachtst gezegd onhandig. Lege batterij? Geen geld, toegang tot huis, auto, metro, etc."



"Het zal wel een generatiedingetje zijn, maar ik (51 jaar) houd graag dat soort dingen gescheiden; bankpasjes in de ene zak, telefoon in de andere, sleutels weer ergens anders."

"Ik besef heus wel dat ik een uitstervend ras ben in dat opzicht. Mijn kleinkinderen (if ever) zullen niet beter weten en lachen om die domme opa die alles nog in hardware bij zich heeft; sleutels, pasjes, en de rest."



"Het is niet dat ik die dingen niet begrijp of niet kan hanteren, zoals velen van de generatie voor mij, maar dat ik niet alles op één kaart (of in dit geval één telefoon) durf te zetten."



"Ik word later in een museum gezet als de laatste angstige oudere ;)"

'Onder druk klik ik gauw verkeerd'

NUjij'er ErikdV_: "Opzich is een telefoon prima, maar dan wil ik het rustig kunnen doen zonder gedoe. Met een pasje is dat over het algemeen wel te doen, hoewel dat ook soms fout gaat, maar een telefoon heeft zoveel functies, dat je onder druk gauw verkeerd klikt."

"Dan snel herstellen terwijl er een rij staat te wachten leidt bij mij juist tot nog meer chaos. Het zal waarschijnlijk wel aan mijn beperking in het autismesoecyrum liggen, waardoor met name zogenaamd multitasken nog moeilijker is."

'Lastig bijhouden voor mijn moeder van 82'

NUjij'er MoKoop: "Dit een logisch gevolg van een mobiele telefoon waar je heel je leven mee managed. Betalen doen we ook al via mobiel, dus waarom pinnen ook niet?"



"Echter, met meer mogelijkheden om te pinnen, of te betalen, ontstaan er ook meer mogelijkheden om te frauderen of mensen op te lichten."



"Daarnaast neemt de afhankelijkheid van een mobiel alleen maar toe. Dus als je je mobiel kwijt, of als deze kapot is, kun je ineens niks meer."



"En dan heb ik het nog niet over mensen die moeite hebben om al deze digitale ontwikkelingen bij te houden. Ik ben technisch aardig aangelegd, en ik werk al jaren in de IT industrie, maar ik worstel regelmatig met hoe ik alles werkend houd, en dan heb ik het nog niet eens over mijn moeder van 82."

