Dit vinden jullie van de BBB die in elke provincie aan zet is: 'Start is voortvarend'

Elke dag kun je lezen wat mensen van het nieuws van de dag vinden. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over de BBB die in elke provincie aan zet is, terwijl D66 nergens aan de onderhandelingstafel zit. Na ruim een maand hebben de verkenners uitgezocht welke partijen willen samenwerken en mogelijk een coalitie kunnen vormen.

'Begrijpelijk dat rol D66 provinciaal is uitgespeeld'

NUjij'er Chuck: "Het zou volkomen ongeloofwaardig voor zowel BBB als D66 zijn om samen in een provinciebestuur te gaan zitten, dus zeer begrijpelijk dat dat niet gebeurd en de rol van D66 op provinciaal niveau tijdelijk is uitgespeeld."

"Ik moet de mensen die nu juichen dat D66 van tafel geveegd is echter wel teleurstellen: de partij is wel vaker sterk teruggekomen van een mindere periode en blijft een rol spelen in de landelijke politiek. Ook is het stikstofdossier nog steeds niet iets dat we zomaar kunnen negeren."

'BBB kan een blijvertje zijn'

NUjij'er Hanz1951: "Een aantal zeer opmerkelijke mogelijke coalities. De onderhandelingen moeten nog beginnen, afwachten dus of ze er komen, maar toch..."

"Het lezen van de reacties levert overigens ook een opmerkelijk beeld op. Een groep die juicht dat de rol van D66 lijkt uitgespeeld, en daar tegenover een groep die nu al weet dat het allemaal niet gaat lukken, dat de BBB bij de volgende verkiezingen wordt weggevaagd."

"Ik moet het nog zien. Ja, de rol van D66 lijkt uitgespeeld, maar dat is vaker het geval geweest. Gaat het in meerdere opzichten goed met de kiezer dan wil die wel naar de ideeën van D66 luisteren. Kennelijk gaat het voor veel kiezers momenteel daarvoor niet goed genoeg, dus nu even geen D66. Wellicht een volgende keer als het weer wat beter gaat."

"En de BBB na de volgende verkiezingen? Geen idee, ik denk dat het wel wat minder wordt, maar hoeveel? Voorlopig zou ik hen die dit hopen willen adviseren toch maar te wennen aan de gedachte dat de BBB een blijvertje kan zijn, net als D66 maar dan anders."

'Niemand houdt van veranderingen'

NUjij'er Ed_Boukes: "De standpunten van D66 zijn niet het probleem, maar de manier waarop ze dit brengen. Het moet veranderen. Je moet een stap terugdoen. Het stikstofprobleem moet opgelost worden door de veestapel te reduceren. Ga zo nog maar even door..."

"Elk mens wil vanuit zijn gevoel geen veranderingen. Dat brengt onzekerheid met zich mee, het gevoel dat de bodem onder je wordt weggeslagen."

"Nu is o.a klimaat een echt probleem aan het worden en verder vooruitschuiven geen optie. Dat kun je zien in allerlei feitelijke wetenschappelijke studies."

"Wil je draagvlak creëren, dan is het verstandig om met deze studies een plan te maken en dit met alle belanghebbenden te ontwikkelen."

'De start is voortvarend'

NUjij'er Harrie_2b32c8f6: "Hierbij toch complimenten aan BBB, formateurs stonden klaar, praten met het linker- en rechterflank. Binnen een maand lijken er al in veel provincies plooien glad gestreken."

"Het kan over 3 maanden ook zo anders zijn en alles breekt in gruzelementen, maar de start is wel voortvarend.

Men was toch beter voorbereid dan velen dachten."

De bovenstaande reacties zijn weergegeven zoals ze geplaatst zijn door de gebruikers. De redactie van NU.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele taalfouten.