Mocktails, 0.0-bier en alcoholvrije wijn: praat mee over alcoholvrije drankjes

NU.nl kiest elke dag een onderwerp waarover jij met medelezers van gedachten kunt wisselen. Zo kun je uitgebreider over een onderwerp praten dan nu onder onze artikelen gebeurt. Het gaat altijd over een actueel thema. Vandaag kun je meepraten over alcoholvrije drankjes. Proef jij het verschil tussen bier en de alcoholvrije variant? Welke alcoholvrije drankjes drink je graag? Of vind je het een slap aftreksel?

