Dit zeggen jullie over Nederlandse tanks voor Oekraïne: 'Gaat om de veiligheid van Europa'

Elke dag kun je lezen wat onze lezers van het grote nieuws van de dag vinden. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over het nieuws dat Nederland samen met Denemarken vijftien Leopard-tanks gaat kopen van Duitsland om aan Oekraïne te doneren. Aangezien de tanks eerst nog opgeknapt moeten worden, kan Oekraïne ze pas volgend jaar verwachten.

NUjij'er realisticview zegt:

"Het is natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat, maar toch waardeer ik het gebaar enorm. Het is natuurlijk treurig dat we als Europa nog steeds afhankelijk zijn van de VS wanneer een Europees land wordt binnengevallen."

"Het is belangrijk dat Europa laat zien dat de soevereiniteit van een land hier hoog in het vaandel staat. Hoe meer hulp we Oekraïne kunnen bieden hoe beter!"

NUjij'er DeEmpathisant zegt:

"Goed te zien dat we als Nederland onze bijdrage aan deze strijd blijven leveren. Het is ook onze strijd. Want of je wilt of niet: voor Rusland zijn wij de vijand."



"Wij hoeven niet in natte loopgraven rond te klossen, wij hoeven niet met de doden en de verwondingen als gevolg van bombardementen te leven. En onze kinderen worden niet door soldaten gekidnapt om in Rusland te worden gehersenspoeld."

"Het is pijnlijk te moeten zien dat een deel van de Nederlanders dan reageren in termen van "ik zit krap bij kas, dus laat ze maar creperen". Los van dat het verband tussen deze investeringen en de eigen financiën dan wat overschat wordt; wat een beschamende attitude."



"Gelukkig kunnen de meeste Nederlanders, en wij als land wel heb belang zien van steun voor Oekraïne. Deze Leopard tanks vullen de inmiddels groeiende voorraad zware, moderne westerse wapens van het Oekraïense leger aan. Er is veel gemoeid met het lang verwachte lente offensief, dus er is geen tijd te verliezen!."





NUjij'er Dohnny_Jepp zegt:

"De vele steun aan Oekraïne gaat echt niet om Oekraïne zelf, maar om de veiligheid van Europa. Puur eigenbelang met de prettige bijkomstigheid dat we Oekraïne helpen."



"Daarnaast bestaan wij zelf als land omdat wij destijds (WO II) zijn bevrijd door te hulp schietende gealieerden. Met de zelfde reden dat wij nu Oekraïne helpen."

NUjij' er Frank_Visser_ zegt:

"Snap heel goed dat we Oekraïne niet aan hun lot kunnen overlaten. Maar het is toch van de zotte dat ze in Den Haag aan het kijken hoe we de miljardentekort in de begroting kunnen dichten, een aanzienlijk deel van de bevolking maandelijks niet meer rond kan komen en dan toch de ene honderd miljoen na de andere honderd miljoen naar Oekraïne gestuurd word, en dan heb ik het nog niet een over de miljarden die naar andere ontwikkelingslanden gestuurd worden."

