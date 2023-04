Jullie reacties op twee weken meivakantie scholen: 'Is aan de school zelf'

‘Wat vrijheid voor scholen wel handig’

NUjij'er Fos: "Waarom maken we er niet standaard 2 weken van? Nou omdat het handig is dat scholen ook nog enige vrijheid hebben om zelf een dagen vrij te geven buiten de vastgestelde vakanties. Zoals met de jaarlijkse kermis, dorpsfeest of carnaval of een andere 'lokale' gelegenheid."

"De zomervakantie hiervoor inkorten is echt onwenselijk voor het basis onderwijs . Op de middelbare school zou ik het wel snappen. Die stoppen al bijna 2 weken eerder en de eerste schoolwerk doen ze weinig meer dan boeken ophalen en kennis maken met de mentor. Waardoor ze de zomervakantie oprekken tot bijna 9 weken."

"Maar ik lees in het artikel alleen commerciële redenen van de reisbranche om de meivakantie te verlengen. Slecht uitgangspunt."



"Ouders grijpen dit ook aan om voordeliger op vakantie te gaan. Ik ken gezinnen die 3 weken gaan rondreizen buiten Europa en dan is mei goedkoper dan de zomer. Houden ze hun kinderen nog een week langer van school. Erg onwenselijk vind ik."

‘Moet niet veel gekker worden’

NUjij'er Paul_Wijngaarden: "Grappig dat een de anvr evenals dries gaat geven hoe de overheid en scholen hun vakanties moeten bepalen. Het moet niet heel veel gekker worden."



"Of een school twee weken meivakantie heeft of de vrije dagen ergens anders inzetten is aan de school zelf. Een week ervan staat vast. De rest is vaak afhankelijk wat er anders gepland is op de scholen. De praktijk is dat veruit de meeste scholen twee weken meivakantie hebben."

‘Kortste Europese zomervakantie niet nog korter’

NUjij'er Johan_de_vries_ecdbae: "Nederland kent al de kortste zomer vakantie van heel europa, waarom die nog korter maken? Verder ben ik het er wel mee eens dat de mei vakantie vast twee weken mag zijn. Mijn zoon op speciaal onderwijs (ADHD) heeft twee weken maar mijn dochter heeft er maar 1. Dat is lastig, ook voor de kinderen onderling is."

Ook je licht laten schijnen op dit onderwerp? Klik dan hier. De bovenstaande reacties zijn weergegeven zoals ze geplaatst zijn door de gebruikers. De redactie van NU.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele taalfouten.