Jullie reacties op de jeugdzorgonderhandelingen: 'Dit is onbegrijpelijk'

Gebruiker Testnaam28377291 zegt:

"Dus in de jeugdzorg, waar al jarenlang bezuinigd wordt en waar het alleen maar slechter en slechter lijkt te gaan, worden NIET de bezuinigingen uit het verleden teruggedraaid, maar de komende tijd nog verder bezuinigd? En we moeten denken dat dit goed nieuws is omdat ze eigenlijk hadden gezegd dat er nóg meer bezuinigd zou worden?"



"Er wordt letterlijk bezuinigd op de volgende generatie, al jarenlang. Dit is in- en in triest."

Gebruiker DustDust zegt:

"Helaas ben ik ervaringsdeskundige. Nederlandse jeugdzorg is zwaar onder de maat. Nu al en dan nog zonder de op stapel zijnde bezuinigingen, ik zou niet weten wat nog verder gesnoeid zou kunnen worden."



"Het is niet alleen geld maar ook de slechte organisatie en totaal gebrek van het afrekenen op resultaten. Het is een totale kakofonie van organisaties en is voor kinderen en hun ouders volledig onoverzichtelijk."

"De gemeente moet allereerst niet de coördinatie doen, daar hebben ze onvoldoende kennis voor en er moet case management komen net als dit bij dementerende bejaarden gedaan wordt. En de acceptatie ofwel toelating criteria van hulpverlening moet veel transparanter en de case manager zou autoriteit moeten hebben om te kunnen doordrukken."

"Die case manager zou ook het belang van de jongeren moet verdedigen en de jongeren zelf mogen meebeslissen mits ze stabiel genoeg zijn, en niet omdat ze 15 jaar zijn. Hoe sneller je de juiste hulp kunt geven hoe beter je kunt voorkomen."

Gebruiker Erik88 zegt:

"Onbegrijpelijk dat er nog steeds zo veel bezuinigd gaat worden op de jeugdzorg. 400 miljoen is teruggedraaid. Betekend dat er nog 700 miljoen wordt bezuinigd op een groep die al bijzonder kwetsbaar is. Hoe minder je hier op levert, des te meer problemen creëer je voor de rest van hun leven. Wat tevens ook weer gepaard gaat met meer kosten. Dus mogelijk ben je financieel zelfs duurder uit als je naar het totaal plaatje kijkt met de bezuinigingen en de daaropvolgende problemen."

Gebruiker EricEricsson zegt:

"Besef goed dat een deel van de bezuinigingen terug gedraaid worden. Dat betekent dat er nog steeds significant bezuinigd gaat worden op het mentale welzijn van de jeugd, de toekomst van dit land."

Gebruiker Crowded zegt:

"Onbegrijpelijk dat de jeugdzorg destijds vanuit de zorg is overgeheveld naar de ( hiervoor totaal onvoorbereide en niet voor deze taak toegeruste) gemeentes."

"Ook voor de overheveling waren er wachtlijsten maar de overheveling naar gemeentes heeft de zaak nog meer verslechterd. Den Haag heeft teveel willen bezuinigen om de economische cijfers mooier te maken en heeft daarbij geen oog gehad voor de gevolgen voor de inwoners van Nederland."

