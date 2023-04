Jullie reacties op waarschuwing AIVD voor complottheorie: 'Enge ontwikkeling'

Elke dag kun je lezen wat mensen van het nieuws van de dag vinden. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over de AIVD die mensen waarschuwt voor de complottheorie dat er een kwaadaardige elite aan de macht is.

Gebruiker RmC zegt:

"Het valt mij ook op, dat er steeds meer mensen zijn die (wetenschappelijke) feiten afdoen als mening, die je kunt bestrijden en ontkrachten. Puur omdat de boodschap hen niet aanstaat. Ook wordt de onafhankelijkheid en betrouwbaarheid van bepaalde instituties in twijfel getrokken, zonder dat daarvoor ook maar enig bewijs voor geleverd wordt. Een gevaarlijke ontwikkeling, omdat men hiermee tracht een eigen waarheid en eigen werkelijkheid te creëren, om bepaalde (eigen) belangen te dienen. Deze mensen lijken ook steeds verder te gaan in het aanmoedigen en overtuigen van mensen."

"Het zou goed zijn eens goed te kijken naar de voedingsbodem voor deze ontwikkelingen. Gevoelens van verregaande onvrede bijv. maar ook gebrek aan kennis. In het verleden hebben we al kunnen zien wat sociale onvrede voor gevolgen kan hebben. Wat er kan gebeuren wanneer mensen blind achter bepaald gedachtegoed gaan staan. Al met al een enge ontwikkeling, zeker gezien de opkomst van AI en online wereld. Optreden zeg ik."

Gebruiker Daniel_691446e4 zegt:

"Met de trend van globalisering wordt de wereld aan de ene kant steeds kleiner; je bent op de hoogte van wat er overal in de wereld gebeurd en kan je snel verplaatsen."

"Tegelijkertijd wordt de wereld daarmee gevoelsmatig veel minder overzichtelijk en dus complexer. Waar je belevingswereld 100 jaar geleden bestond uit je dorp (waar je amper uitkwam), is dat nu ineens een hele wereld met miljarden inwoners."

"Die onoverzichtelijkheid en het daarmee gepaarde onbegrip over de wereld (en ons onvermogen om de wereld te snappen) is mijn inziens de voornaamste voedingsbodem voor complottheorieën. Deze theorieën reduceren ontzettend complexe vraagstukken tot iets heel eenvoudigs, daarmee wordt alles ook weer iets overzichtelijker. Dat verklaard mijn inziens ook de aantrekkingskracht ervan; deze theorieën zijn behapbaar en bieden een duidelijke verklaring voor de eigen (ervaren) onvrede."

Gebruiker PietCarlos zegt:

"Natuurlijk staan na zo een artikel massaal weer de "dat is toch zo" en "daar waarschuw ik al jaren voor" roeptoeters klaar om te zeggen dat het allemaal echt zo is. En het is best lastig om dit verhaal te ontkrachten. Er is een enorme kloof in Neder tussen hel volk en het bestuur, tussen arm en rijk, tussen werkenden en mensen die door slecht beleid alleen nog maar profiteren en nauwelijks bijdragen aan onze belastingen terwijl ze flinke subsidies opeisen. Dat wringt. Voeg daaraan toe dat de grote problemen na tig jaar Rutte alleen maar groter worden en de cirkel is meer dan rond."

"De reactie in deze is cruciaal, maar zeer voorspelbaar. In plaats van te luisteren naar Nederland zal slechts de schouder worden opgehaald en en manier gezocht worden om toch vooral verder te kunnen gaan in de huidige vorm en de posities te consolideren. Bedrijven blijven dus enorme winsten maken over de ruggen van een ieder terwijl het bestuur door blijft gaan met opportunisme pur sang."

Gebruiker Jelle_96 zegt:

"Het lijkt me zeer waarschijnlijk dat de meeste mensen die in bizarre complottheorieën zijn gaan geloven dat niet doen uit overtuiging, maar door onzekerheid die tijdens diverse crises is ontstaan (bijv. de coronacrisis, de bestuurscrisis in Den Haag en de stikstofcrisis)."

"Ook verbaast het me niets dat als mensen het gevoel hebben dat de overheid er onvoldoende voor hen is, deze personen helaas vatbaar zijn voor complottheorieën en daarin een verklaring zoeken voor de verschillende crises."

"Wat verder een grote rol speelt in de voedingsbodem voor complottheorieën in Nederland is de gebrekkige transparantie in de politiek, het stelselmatig uitstellen van beslissingen om eigen belangen veilig te stellen en de verwaarlozing van basiszekerheden als onderwijs, wonen, zorg en veiligheid."

"Om de complottheorieën tegen te gaan, zou de overheid de voedingsbodem (zoals de bovenstaande zaken) veel beter moeten aanpakken. Daar ligt denk ik wel een goede kans om complotten tegen te gaan."

