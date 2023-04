Reacties op vals zingend Songfestival-duo: 'Dit nummer vraagt te veel van ze'

Elke dag kun je lezen wat NU.nl-lezers van het nieuws van de dag vinden. Vandaag: reacties van lezers en andere betrokkenen over het Nederlandse Songfestival-duo Mia Nicolai en Dion Cooper. Die wisten bij hun optreden van dit weekend namelijk opnieuw geen toon te houden.

Zo klonk het (opnieuw valse) optreden van het Songfestival-duo

'Dit is toch een basisvereiste?'

NUjij'er Newslady: "Hoe kunnen we 'zangers' afvaardigen die niet toon kunnen houden en vals zingen? Dat is toch een basisvereiste van een zanger? Het voelt een beetje als een accountant die niet weet wat debet/credit is… Ik snap de spanning et cetera, maar we sturen toch geen beginnelingen?"

'Ze kunnen zingen, maar dit vraagt te veel van ze'

NUjij'er SockClurp: "Hallo internet, een afgestudeerd beroepszanger hier. Nee het is niet altijd even zuiver. Mia en Dion kunnen best wel een potje zingen, maar het lied vraagt gewoon teveel voor het duo. Mia heeft wat moeite met haar kopstem en wil te hard zingen. Wat Dion doet, is ook erg lastig. Hij zingt boven de stembreuk van een man, maar hij heeft nog wat tijd nodig om zijn klank in te kleuren en te intoneren."



"Het stuk past niet helemaal lekker niet bij hun stem, maar om dan gelijk hun kwaliteiten als zangers de grond in pesten is weer typisch Nederlandse media. En het heeft impact op hun carrière én op de focus die ze straks hard nodig gaan hebben."



"Het stereotype beeld wat veel mensen dan ook hebben over zangers: je kunt eenmaal wél of niet zingen, daar ben je mee geboren... Dat is heel krom en onjuist. 90 procent van de goede zangers die jij nu luistert zijn begonnen als mensen die 'niet kunnen zingen'. Alles wat je hoort, kun je trainen! Ook intonatie."

'We gaan een flater slaan'

NUjij'er Wouters: "Wat gaan wij een flater slaan met deze twee artiesten. En ik kan het ze niet eens kwalijk nemen. De organisatie had toch op zijn minst wel een paar live optredens van deze mensen kunnen bekijken om erachter te komen dat het gewoon geen bijzonder goede zangers zijn? Ook zelfbenoemde songfestivalkenner Cornald Maas mag zichzelf dit wel even flink aanrekenen."

'We werken eraan met een heel team'

Een woordvoerder van de AVROTROS laat aan NU.nl weten: "Ik kan niet anders dan beamen dat het niet goed was. We werken er hard aan met een heel team. De komende weken gaan we daarmee door."

'Goede zangers, maar ze onderschatten de impact van zenuwen'

Songfestival-verslaggever Lara Zevenberg van NU.nl reageert: "Het zijn geen slechte zangers. Ik heb eerder zelf gehoord dat ze kunnen zingen, maar ze zijn wel redelijk onervaren. Ik denk dat ze hebben onderschat welke impact vijfduizend man publiek heeft op hun zenuwen, en daarmee op hun stem. En straks is het ook nog een miljoenenpubliek. Dit keer ging het al beter dan vorige week in Madrid, maar ze zijn er gewoon nog niet. En met nog drie weken tot de halve finale wordt het wel heel spannend. Ze moeten dan vier landen wegspelen. Of dat lukt, is nu echt totaal onzeker."

"Dit is geen gemakkelijk liedje. Mia en Dion moeten in drie minuten veel van hoog naar laag zingen. Het is heel knap als dat in één nummer lukt, maar ongelooflijk lastig. Het is niet voor niets dat mensen zich daar al zorgen om maken sinds het nummer uitkwam. Je hoort het op dat vlak ook steeds fout gaan. Zodra ze van toonhoogte moeten veranderen, overschreeuwen ze zichzelf."

Vals zingend Songfestival-duo geeft oortjes de schuld: hoe zit dat?