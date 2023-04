Lezersreacties op niet gebruikte geld voor grutto's: 'Kwalijke vorm van bureaucratie'

Elke dag kun je lezen wat mensen van het nieuws van de dag vinden. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over de 68 miljoen euro die beschikbaar is gesteld voor grutto's, maar dat volgens Trouw nog altijd niet kan worden gebruikt. Het aantal grutto's in ons land neemt al decennialang af. Daarom werd vier jaar geleden een reddingsplan opgesteld.

Gebruiker Woudaap zegt:

"Het is in Nederland zo: we polderen net zo lang tot de problemen nauwelijks nog op te lossen zijn. Dat er met ons landbouwbeleid geen ruimte is voor weidevogels, daar hebben natuurorganisaties vijftig jaar geleden al voor gewaarschuwd."

"De biodiversiteit op het met raaigras en mais bedekte land is praktisch nul. Voor weidevogels is er nauwelijks voedsel te vinden. Er zijn enkele boeren die meewerken aan weidevogelbescherming. Zij laten vrijwilligers toe om nesten te markeren of tijdens bewerkingen aan de kant te leggen. Als vrijwilliger moet je daarom in het broedseizoen vaak beschikbaar zijn."

"Nesten van kieviten en scholeksters zijn redelijk goed te vinden. Wulpen- en gruttonesten zijn veel moeilijker te vinden. Heb je een nest gered dan weet je nog niet hoe het de jongen vergaat."

"Loonbedrijven hebben bij hun bewerkingen nauwelijks aandacht voor de jonge vogels. Van binnen naar buiten maaien voor de jonge vogels (ze kunnen pas na enkele weken vliegen) is vaak al te veel gevraagd."

Gebruiker A.J.W. zegt:

"Er is een geïntegreerde aanpak van de landbouw en veeteelt nodig. Dat laat dit ook maar weer eens zien. Links en rechts ongecoördineerd met miljoenen strooien is een standaardaanpak van dit kabinet, maar lost maar weinig op. Boeren willen weten waar ze over 10, 20, 30 jaar naar toe moeten. Ze kunnen niet voor elk speerpuntje hun bedrijfsvoering omgooien om vervolgens bij de volgende oprisping maar weer de andere kant op te gaan."

Gebruiker Willem_op_de_tribune zegt:

"In mijn jeugd zag je de grutto nog vaak vliegen, maar sinds 1975 daalt het aantal grutto's in ons land steeds verder."



"De grutto kom je nu nog alleen nog tegen in Friesland, de Kop van Overijssel, Noord-Holland en het Groene Hart. Ze komen meestal in februari of maart naar ons land vanuit West-Afrika of Zuidwest-Europa."



"Het is jammer dat het bedrag van 68 miljoen euro al twee jaar lang niet wordt gebruikt om de grutto beter te beschermen. Er is gewoon geld beschikbaar, maar door onderlinge strijd tussen het Rijk en de gemeenten blijft dat geld op de plank liggen."



"Dat vind ik een zeer kwalijke vorm van bureaucratie, die op korte termijn moet worden opgelost, om te voorkomen dat volgende generaties de grutto nooit meer terugzien."

Gebruiker M_de_Graaf zegt:

"Ik wil even zeggen dat er genoeg boeren zijn die ontzettend veel liefde voor de natuur en ook voor deze vogel hebben. Ik heb met eigen ogen gezien hoe een boer actief aan het zoeken was naar de nesten. Ik kom gewoon uit de stad, dus niet van het platteland. Ik wou dit gewoon gezegd hebben voordat iedereen weer met het vingertje gaat wijzen."

