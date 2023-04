Dit zeggen jullie over rijden op waterstof: 'Ingehaald door accutechnologie'

NUjij'er Henk_Haneveld zegt:

"De reden waarom er geen waterstoftrucks gekocht worden staat in het artikel zelf: "Een tankstation krijgt alleen subsidie als er ook bijbehorende vrachtwagens worden aangeschaft." Het is een kip en ei probleem, de ondernemers investeren geen geld in trucks waarvoor geen infrastructuur aanwezig is en de infrastructuur wordt niet gebouwd omdat er geen trucks worden gekost."

NUjij'er D_DeJonge zegt:

"Laatst met de waterstofauto van Groningen naar Rotterdam gereden. Rijdt prima. 1 kilo waterstof koste in Rotterdam 45 euro en in Groningen 25 euro. Dat was apart. Daarnaast is het zoeken naar die paar tankstations is ook wel even een dingetje, als je tank bijna leeg is. Het grote voordeel is; in 3 minuten kun je weer 600 kilometer rijden. Dat doet geen elektrische auto je na. Tankstations moeten er komen, duizenden in heel Europa. Dus nog even tien jaar wachten."





NUjij'er Grasvreter zegt:

"Waterstof is gewoon niet geschikt voor wegtransport. Het is enorm inefficiënt om het op grote druk te brengen zodat de auto of vrachtwagen een goede range heeft. En als je 5 auto's achter elkaar laat tanken op een tankstation staat nummer 5 een half uur te wachten omdat de waterstof eerst weer op druk moet worden gebracht."



"Ga je 2 weken op vakantie en staat de auto stil? Dan is je tank bijna leeg, want waterstof vervliegt. Kleinste molecuul eh. Daarnaast, waterstof is veel minder efficiënt dan elektrisch rijden. De industrie, ga aub over op waterstof, wegtransport, ga elektrisch."

NUjij' er Frank_Visser_ zegt:

"Ik heb, tussen 3 BEV's door, bijna 3 jaar op waterstof gereden in een iX35, wat op papier moest lukken omdat ik op 20 minuten rijden van een tankstation woon en de prijs van €12,-/km (€0,12/km) vergelijkbaar was met benzine.

Helaas is de techniek van 700 bar productie en opslag te complex om zonder toezicht te laten draaien, 3 van de 10 tankbeurten gaven problemen en dat is nog buiten de vele keren dat je er niet heen ging omdat de app aangaf dat er storing was. Nu de prijzen naar minimaal €22,50/kg zijn gestegen kostte het ritje om te tanken alleen al €11,- en naar een vervangend tankstation €25,- niet te doen dus."



"Nu weer een BEV, prijsverschil met waterstof als je al je stroom bij FastNed zou laden factor 3, als je thuis kan laden factor 6.

Waterstof: te duur (te veel elektriciteit nodig) , te complex (zonder vaste monteur ter plekke gaat het niet), te hoge bouwkosten (>€1,5 miljoen voor een station) en ongeschikt voor compacte auto's. Al met al ingehaald door de accutechnologie."

