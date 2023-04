Dit vinden jullie van de wolf in Gelderland: 'Moeten met de natuur samenleven'

Elke dag kun je lezen wat mensen van het nieuws van de dag vinden. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over de provincie Gelderland die blijft worstelen met hoe zij moet omgaan met de wolf. Het provinciebestuur wil wolven die vee aanvallen kunnen doodschieten, maar zegt dat niet te kunnen door de beschermde status van de wolf.

Gebruiker Dirkie_van_Beverdam zegt:

"Wolven hebben een heel groot territorium. Men moet plannen maken voor de lange termijn. Uitbreiding van meerdere roedels kan op den duur voor problemen zorgen. Maar een beetje natuurkenner weet ook dat de wolf dan verder trekt. In dit geval waarschijnlijk weer richting Duitsland of België."

"De Bbb kan wel roepen om een afschiet vergunning, maar daarvoor moet de BBB in Brussel zijn. We moeten leren omgaan met het feit dat de wolf zich hier nu definitief gevestigd heeft. En de mens moet zich realiseren dat natuurgebieden geen recreatie gebieden zijn."

Gebruiker Moxx zegt:

"We klagen hier in Nederland dat er geen echte natuur meer is, maar als er echte natuur is, willen we die zo snel mogelijk beïnvloeden als het in ons nadeel is."

"We zijn vergeten dat we onderdeel zijn van de natuur. En er dus ook mee kunnen samenleven, moeten samenleven zelfs. Zorg dat je vee veilig is en pas je aan zou ik zeggen. Ren of fiets een andere route, in plaats van dat je dieren af moet maken omdat de mens niet in staat is een oplossing te bedenken. Kleine moeite lijkt mij."

"Ik dacht trouwens dat de BBB ook voor natuurbehoud was. Behalve als het een schaap kost blijkbaar. Maar goed dat er wetten en regels zijn. Als het gaat om natuurbescherming kunnen dat er niet genoeg zijn."

Gebruiker Hans_Bout zegt:

"Is er plaats voor de wolf in Nederland? Allereerst de natuur is belangrijk! Maar de wolf is een roofdier, die al heel wat ander dierenleed heeft veroorzaakt."

"We kunnen zeggen dat we de wolf weer terug willen, omdat deze heel vroeger hier ook was, maar dat waren andere tijden, met minder mensen en geen drukke infrastructuur. We hebben Nederland sterk gereguleerd. We willen wonen, werken, recreëren, we willen industrie… e.d. En zo’n mooi beest weer terug, in de vrije natuur zoals dat heet, die is er niet meer. We zullen dus ook de wolf moeten reguleren."

Gebruiker Hoewashetookalweer zegt:

"Zolang er in Nederland miljoenen varkens, geiten en kippen onder erbarmelijke omstandigheden worden gehouden is er geen reden voor ophef over wolven die een paar schapen doden. Ik gun het die schapen niet, maar wat dierenleed betreft stelt het niets maar dan ook niets voor bij wat we zelf veroorzaken."

"Zoek maar naar manieren om de wolf zo veel mogelijk bij de schapen weg te houden en accepteer dat dat niet altijd lukt. Zolang het er honderden of van mijn part duizenden per jaar zijn kunnen we ons beter druk maken om de megastallen en al het dierenleed en de enorme vervuiling die die opleveren."

