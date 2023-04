Jullie reacties op deeltijdwerkende vrouwen: 'Ruimte voor rust blijkbaar niet nodig'

Elke dag kun je lezen wat onze lezers van het grote nieuws van de dag vinden. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over het feit dat vrouwen vaker deeltijd werken dan mannen, ook als ze dezelfde studie hebben afgerond.

Gebruiker NUjij-gebruiker-8dcf7d572d60429ebd0fb38ea8a55788 zegt:

"Waarom kiezen bijvoorbeeld vrouwen die geen kinderen hebben ervoor parttime te werken?"

"Hier een man die (voorheen zonder kind) ook parttime werkt: Er is zoiets als een werk/prive balans. Als je hele week bestaat uit werken en je mag in die 2 dagen "vrij" allerlei verplichte nummertjes af (huishouden, vrienden/familie bezoeken, boodschappen, noem maar op) dan kom je tijd tekort en nog voordat je goed en wel een beetje bent uitgerust mag je weer aan de bak."

"De verdeling van 4 dagen werk, 3 dagen vrij is veel gunstiger en ik ga veel uitgeruster weer aan het werk.

En nu met de kleine erbij levert het mij ook nog eens quality time op."

"Daarnaast: waarom is 40 uur eigenlijk de "heilige graal" waar iedereen naar zou moeten streven?"

Gebruiker M2018 zegt:

"Ik vind het een slechte ontwikkeling dat mensen zich blijkbaar moeten verantwoorden wanneer zij niet fulltime werken. Als je met minder uren genoeg verdient om van te kunnen leven zou ik niet weten waarom je dan fulltime zou werken. Zelf heb ik ook nog nooit fulltime gewerkt. Ik heb het geld gewoon niet nodig. Vrije tijd is voor mij veel belangrijker. Ik ken ook eigenlijk niemand die fulltime werkt."

Gebruiker Groente_202328753 zegt:

"Het idee dat je als vrouw fulltime zou moeten werken tenzij er kinderen zijn, is juist een enorm patriarchaal en kapitalistisch gedachtegoed, waar we nou juist van af moeten. We hebben een wereld gecreëerd waarin je productief moet zijn, in de vorm van het baren van een volgende generatie, danwel in een fulltime baan. Ruimte voor rust is blijkbaar niet nodig."

Gebruiker MariekeVL3 zegt:

"Ik geef les op het MBO en 4 jaar geleden was de vacature voor 0.8 fte. Erg fijn als beginnend docent. Na 2 jaar taken overgenomen en tijdelijke uitbreiding gekregen van 0.2 fte waardoor het fulltime werd. Het geld was wel lekker maar dit jaar was er niet meer mogelijk dan 0.9 fte. Dus 1x in de 2 weken een dagje vrij. Maar niet omdat ik niet full time wil."

