Lezers over bereikbaar zijn buiten werktijd: 'Moet wel wat tegenover staan'

Elke dag kun je lezen wat onze lezers van het grote nieuws van de dag vinden. Vandaag: dit zeggen jullie op ons reactieplatform NUjij over bereikbaar zijn buiten werktijd. Het lijkt erop dat het juridisch gezien niet mogelijk is om in het CAO iets vast te leggen over onbereikbaar zijn voor de werkgever, schreven we maandag.

NUjij'er Cycleman zegt:

"Tot een half jaar geleden had ik altijd een telefoon van mijn werkgever. Alles werd betaald van abonnement tot gesprekskosten, ook in het buitenland. Omdat ik naar verhouding toch weinig gebeld werd (hoogstens door een paar chefs zelf in dringende gevallen) stond mijn mobiel altijd aan, mede omdat ik toen nog geen privénummer had."

"Nu sinds een half jaar besloten is dat zakelijke mobiels alleen zakelijk gebruikt mogen worden, heb ik zelf een mobieltje gekocht. Op eigen kosten uiteraard. Dit heeft voor mij dan wel automatisch tot gevolg dat mijn zakelijke mobiel buiten diensttijd op 'uit' gaat en ik niet meer bereikbaar ben. Alleen onze secretaresse heeft (puur voor zeer dringende zaken als overlijden e.d.) mijn nieuwe privénummer nog. Mijn boodschap is dus: ik wil best altijd bereikbaar zijn, maar dan moet daar wel wat tegenover staan. Zo niet, dan ben ik niet bereikbaar."

NUjij'er Sten_U zegt:

"Ik vind het niet zo'n probleem om in mijn vrije tijd gebeld of gemaild te worden vanwege werk, zolang het binnen de perken blijft. Maar dat wil niet zeggen dat ik altijd opneem. Als ik weet dat er iets urgents speelt dan neem ik mijn werktelefoon altijd mee, en reageer dan snel."

"Dat is ook in mijn eigen belang, ik wil dat mijn projecten goed draaien. Als het voorkomt dat ik hierdoor onverhoopt veel uren maak in mij vrije tijd dan compenseer ik dat een andere keer door wat eerder weg te gaan. En dat werkt prima voor mij en m'n werkgever."

NUjij'er Bassie12345, huisarts, zegt:

"Wat een sterke reacties! De noodzaak om bereikbaar te zijn verschilt per beroep. Ik heb een beroep waarin ik behoudens vakanties 24/7 bereikbaar ben voor collega's. Als het écht nodig is kan men overleggen over die ene patiënt die ik goed ken."

"In uitzonderlijke gevallen, c.q. bij een terminale patiënt, heeft familie soms mijn nummer. Dat laatste is wel onderwerp van discussie; veel collegae willen niet 24/7 bereikbaar zijn voor palliatieve/ terminale zorg, terwijl aan de andere kant dit iets is wat bij de eigen huisarts hoort i.p.v. bij de huisartsenpost. Natuurlijk krijg ik ook eens een telefoontje dat iemand is uitgevallen en of ik kom werken. Dan moet je soms nee verkopen."



"Het gaat volgens mij mis, omdat een werkgever misbruik maakt van de mogelijkheid, de werknemer zijn grenzen niet kan aangeven of hierover een normaal gesprek kan voeren met een leidinggevende. Als dat zich voordoet dan is dat een reden om goed na te denken over de werkrelatie, niet om wetgeving te veranderen."

NUjij'er NVMT zegt:

"Ingewikkeld. Ik denk dat de gesprekken in de zorg over het recht op onbereikbaarheid mede de aanleiding waren voor dit artikel, toch gaat het artikel m.i. niet over de zorg."

"Mailboxen blokkeren of verbieden op bepaalde tijden te mailen? Als je denkt dat het daar over gaat, dan sta je ver van de werkvloer af. Waar het over gaat is het recht om je telefoon niet op te nemen als je werk belt op je vrije dag. Er is in grote lijnen maar 1 reden dat je wordt gebeld; om te komen werken (op je vrije dag)."

"Urgent, ja misschien. Maar moeten de zorgmedewerkers die er nog wel zijn dan echt verplicht alle gaten dichtlopen? Verplicht overwerken? Altijd hun telefoon opnemen en hun privé plannen afzeggen voor het werk? Of moeten we accepteren dat er soms simpelweg niet voldoende zorg is en dat in de nabije toekomst mensen niet dagelijks gewassen en aangekleed kunnen worden?

Wat mij betreft is dat de discussie die we voeren, ook aan de CAO-tafel."

NUjij'er RicoV zegt:

"Iedereen die pertinent onbereikbaar wil zijn, zelfs in noodgevallen, zijn werknemers die hun tijd uitzitten en gewoon hun werk doen zonder enige betrokkenheid met de zaak/of bedrijf waar ze voor werken. Natuurlijk moet je niet om de haverklap thuis gebeld worden, maar over het algemeen staat daar wat tegenover. Een belvergoeding, overwerk betaling enz."

"Zolang er geen misbruik situatie ontstaat en er ook een "nee" verkocht kan worden is het allemaal niet zo'n probleem lijkt me. Persoonlijk ben ik van mening dat er altijd iemand voor een betreffende functie, die een beslissingsbevoegdheid hebben, bereikbaar is. Dat kan je rouleren met vergelijkbare collega's. Een beetje betrokkenheid met diegene die je salaris betaald is niets mis mee."

